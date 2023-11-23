Ехал за морковью, а попал в больницу. Тюменский агроном травмировался на работе

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
По данным специалистов, ЧП произошло в начале октября этого года. Главный агроном хозяйства должен был проконтролировать уборку моркови. На поле он добирался на легковом автомобиле Lada. Правда, так и не доехал. На 15-м километре автодороги Тюмень — Криводаново, при проезде нерегулируемого перекрестка, водитель-агроном не пропустил автомобиль, который двигался по главной дороге.
Последствия ДТП для сельхозработника оказались серьезными — закрытая позвоночно-спиномозговая травма.
Между тем, в трудовой инспекции уже завершили проверку по этой истории. Установлено, что причина несчастного случая — нарушение ПДД. По информации трудинспекции, сотрудник не прошел обязательные для допуска к работе медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Кроме того, агронома не ознакомили с картой специальной оценки условий труда по его должности.
— За допущенные нарушения требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по привлечению Акционерного общества «Мальковское» к административной ответственности, — отметили в трудовой инспекции.
Напомним, специалисты также рассказали, сколько жалоб от тюменцев на работодателей зарегистрировано в этом году. Нарушение прав сотрудников чаще всего происходит в сферах строительства и услуг.