Ехал за морковью, а попал в больницу. Тюменский агроном травмировался на работе

Между тем, в трудовой инспекции уже завершили проверку по этой истории. Установлено, что причина несчастного случая — нарушение ПДД. По информации трудинспекции, сотрудник не прошел обязательные для допуска к работе медосмотр и психиатрическое освидетельствование. Кроме того, агронома не ознакомили с картой специальной оценки условий труда по его должности.