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Две тысячи раз тюменцы жаловались на работодателей в этом году

Терпеть или жаловаться: тюменцам рассказали, кто из них чаще выбирает второй вариант

23 ноября 2023, 09:13
Фото: 1MI

Две тысячи раз тюменцы жаловались на работодателей в этом году

В трудовую инспекцию Тюменской области с начала года поступило почти 2 тысячи жалоб сотрудников различных компаний. Все они считают, что их трудовые права были нарушены.

Большинство жалоб поступило от работников сфер строительства и оказания услуг.

Чаще всего обращения касаются вопросов, связанных с оплатой труда, сообщили специалисты изданию «МегаТюмень». Таких жалоб в госинспекцию региона поступило больше тысячи.

Претензии к охране труда возникли у сотни тюменцев, обращения по проблемам с оформлением по ТК РФ зарегистрированы от 61 человека. Еще почти 8 сотен обращений приходится на «иные вопросы», сообщили специалисты.

Ранее «Наш город» озвучивал самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Больше всего, по статистике, заработать могут менеджер по продаже зарплатных проектов, мастер электромонтажных работ, менеджер по продажам и производитель работ.

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#Общество#Жалобы#Инспекция по труду#Зарплата#Трудоустройство#Труд#Трудовая инспекция#Инна Доровская
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