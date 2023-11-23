Терпеть или жаловаться: тюменцам рассказали, кто из них чаще выбирает второй вариант

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Большинство жалоб поступило от работников сфер строительства и оказания услуг.
Чаще всего обращения касаются вопросов, связанных с оплатой труда, сообщили специалисты изданию «МегаТюмень». Таких жалоб в госинспекцию региона поступило больше тысячи.
Претензии к охране труда возникли у сотни тюменцев, обращения по проблемам с оформлением по ТК РФ зарегистрированы от 61 человека. Еще почти 8 сотен обращений приходится на «иные вопросы», сообщили специалисты.
Ранее «Наш город» озвучивал самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Больше всего, по статистике, заработать могут менеджер по продаже зарплатных проектов, мастер электромонтажных работ, менеджер по продажам и производитель работ.