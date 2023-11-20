Пытались, как могли: потушить горящую возле тюменской многоэтажки иномарку не удалось

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Этой ночью в Тюмени сгорел автомобиль. Как сообщает Телеграм-канал «Тюмень №1», ЧП произошло возле дома №105 по улице Новоселов.
Полыхающий «Хендай Солярис» пытались потушить несколько человек: мужчины заливали транспорт водой из ведер и контейнеров, но это никак не помогло.
Пожар не смог переброситься на другие припаркованные машины, так как стоял от них на некотором расстоянии. Причины возгорания неизвестны, но некоторые варианты все же есть.
«Языки пламени „интересные“, сдается мне, газ это» — предположил комментатор с ником Dim.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в селе Уват сгорел автобус, который должен был ехать в Тюмень. Вспыхнул транспорт прямо на автовокзале, пассажиры успели из него выйти и не пострадали.