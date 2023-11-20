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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:14

Пытались, как могли: потушить горящую возле тюменской многоэтажки иномарку не удалось

Пытались, как могли: потушить горящую возле тюменской многоэтажки иномарку не удалось

20 ноября 2023, 04:10
Фото: 1MI
Причины, по которым автомобиль мог загореться, неизвестны. Несколько мужчин заливали его водой, но их усилий оказалось недостаточно.

Этой ночью в Тюмени сгорел автомобиль. Как сообщает Телеграм-канал «Тюмень №1», ЧП произошло возле дома №105 по улице Новоселов.

Полыхающий «Хендай Солярис» пытались потушить несколько человек: мужчины заливали транспорт водой из ведер и контейнеров, но это никак не помогло.

Видео: Тюмень №1 / Телеграм

Пожар не смог переброситься на другие припаркованные машины, так как стоял от них на некотором расстоянии. Причины возгорания неизвестны, но некоторые варианты все же есть.

«Языки пламени „интересные“, сдается мне, газ это» — предположил комментатор с ником Dim.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в селе Уват сгорел автобус, который должен был ехать в Тюмень. Вспыхнул транспорт прямо на автовокзале, пассажиры успели из него выйти и не пострадали.

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