Экс-директора уральского филиала РАНХиГС могут лишить ученой степени

Posted 25 октября, 04:59
Published 25 октября, 04:59
Modified 25 октября, 05:01
Updated 25 октября, 05:01
За лишение Репина ученой степени проголосовали единогласно члены совета. В документе, опубликованном на сайте ТИУ, указано, что в диссертации Репина, состоящей из 172 страниц, выявлены заимствования фрагментов текстов чужих докладов на 30 страницах. При этом ссылок на авторов в его работе нет.
«Рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ лишить Репина (Савчука) Дмитрия Александровича ученой степени кандидата социологических наук и признать выданные ему диплом кандидата социологических наук недействительным», — указано в заключении диссертационного совета.
«Наш Город» писал, что вопрос о лишении кандидата социологических наук Дмитрия Репина ученой степени ранее подняли профессор А. Ростовцев и кандидат физико-математических наук А. Заякин. Поводом послужило наличие плагиата в его диссертационной работе.