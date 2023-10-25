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Posted 25 октября, 04:59

Published 25 октября, 04:59

Modified 25 октября, 05:01

Updated 25 октября, 05:01

Экс-директора уральского филиала РАНХиГС могут лишить ученой степени

Экс-директора уральского филиала РАНХиГС могут лишить ученой степени

25 октября 2023, 04:59
Фото: 2 ГИС
Диссертационный совет Тюменского индустриального университета рекомендовал лишить ученой степени помощника ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дмитрия Репина за плагиат в диссертации.
Фото: ТИУ

За лишение Репина ученой степени проголосовали единогласно члены совета. В документе, опубликованном на сайте ТИУ, указано, что в диссертации Репина, состоящей из 172 страниц, выявлены заимствования фрагментов текстов чужих докладов на 30 страницах. При этом ссылок на авторов в его работе нет.

«Рекомендовать Министерству науки и высшего образования РФ лишить Репина (Савчука) Дмитрия Александровича ученой степени кандидата социологических наук и признать выданные ему диплом кандидата социологических наук недействительным», — указано в заключении диссертационного совета.

«Наш Город» писал, что вопрос о лишении кандидата социологических наук Дмитрия Репина ученой степени ранее подняли профессор А. Ростовцев и кандидат физико-математических наук А. Заякин. Поводом послужило наличие плагиата в его диссертационной работе.

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