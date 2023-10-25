Экс-директора уральского филиала РАНХиГС могут лишить ученой степени

За лишение Репина ученой степени проголосовали единогласно члены совета. В документе, опубликованном на сайте ТИУ, указано, что в диссертации Репина, состоящей из 172 страниц, выявлены заимствования фрагментов текстов чужих докладов на 30 страницах. При этом ссылок на авторов в его работе нет.