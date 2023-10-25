Теперь мяса хватит на всех: тюменская птицефабрика увеличила поставки для KFC

Posted 25 октября, 04:30
Published 25 октября, 04:30
Modified 25 октября, 04:37
Updated 25 октября, 04:37
«Была проведена дополнительная автоматизация производственных процессов цеха. В результате за 9 месяцев 2023 года объем поставок продукции популярной сети быстрого питания вырос на 30%. Также новое оборудование позволило нарастить выпуск котлет на 46%, а колбасок гриль — на 22%», — сообщили в пресс-службе группы «ПРОДО».
Инвестиции в модернизацию крупнейшего производителя продукции из мяса птицы в Тюменской области АО «ПРОДО Тюменский бройлер» с начала года составили более 80 миллионов рулей. Денежные средства были вложены в реконструкцию убойно-перерабатывающего комплекса, повышение энергонадежности, качества теплоснабжения и санитарных условий, что позволило уже в текущем периоде увеличить объемы производства по ключевым направлениям. Всего в 2023 года объем инвестиций в модернизацию предприятия составит 117 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что российские рестораторы в октябре сообщали о дефиците куриного мяса. В частности, из меню популярной сети KFC тогда исчезли ряд бургеров и сетов. Кроме того, существенно выросли цены на куриное мясо в рознице — сегодня килограмм тушки птицы стоит более 220 рублей, цены на филе достигли 400 рублей, голени и бедра — 340-380, грудку — 280 рублей.