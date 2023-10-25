nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 04:30

Published 25 октября, 04:30

Modified 25 октября, 04:37

Updated 25 октября, 04:37

Тюменская птицефабрика увеличила поставки для KFC

Теперь мяса хватит на всех: тюменская птицефабрика увеличила поставки для KFC

25 октября 2023, 04:30
Фото: ВК KFC

Тюменская птицефабрика увеличила поставки для KFC

Тюменская птицефабрика увеличила на 30% объемы поставок куриного мяса и полуфабрикатов для ресторанов быстрого питания KFC.
«Была проведена дополнительная автоматизация производственных процессов цеха. В результате за 9 месяцев 2023 года объем поставок продукции популярной сети быстрого питания вырос на 30%. Также новое оборудование позволило нарастить выпуск котлет на 46%, а колбасок гриль — на 22%», — сообщили в пресс-службе группы «ПРОДО».

Инвестиции в модернизацию крупнейшего производителя продукции из мяса птицы в Тюменской области АО «ПРОДО Тюменский бройлер» с начала года составили более 80 миллионов рулей. Денежные средства были вложены в реконструкцию убойно-перерабатывающего комплекса, повышение энергонадежности, качества теплоснабжения и санитарных условий, что позволило уже в текущем периоде увеличить объемы производства по ключевым направлениям. Всего в 2023 года объем инвестиций в модернизацию предприятия составит 117 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что российские рестораторы в октябре сообщали о дефиците куриного мяса. В частности, из меню популярной сети KFC тогда исчезли ряд бургеров и сетов. Кроме того, существенно выросли цены на куриное мясо в рознице — сегодня килограмм тушки птицы стоит более 220 рублей, цены на филе достигли 400 рублей, голени и бедра — 340-380, грудку — 280 рублей.

Читайте также:
В Тюмени назвали топ-3 самых высокооплачиваемых профессийВ Тюменской области открыли необычный отель на берегуПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 октября
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Птицефабрика#Продукты#Рестораны#Мясо
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22