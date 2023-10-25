Теперь мяса хватит на всех: тюменская птицефабрика увеличила поставки для KFC

Инвестиции в модернизацию крупнейшего производителя продукции из мяса птицы в Тюменской области АО «ПРОДО Тюменский бройлер» с начала года составили более 80 миллионов рулей. Денежные средства были вложены в реконструкцию убойно-перерабатывающего комплекса, повышение энергонадежности, качества теплоснабжения и санитарных условий, что позволило уже в текущем периоде увеличить объемы производства по ключевым направлениям. Всего в 2023 года объем инвестиций в модернизацию предприятия составит 117 миллионов рублей.