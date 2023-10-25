В Тюменской области открыли необычный отель на берегу

На территории отеля расположены три сферы с видом на озеро: два жилых модуля, ивент-холл для проведения массовых событий. Строения органично вписаны в природный ландшафт. Для гостей заведения имеется все для комфортного досуга — сплит-система, лаундж-зона, двуспальная кровать, санузел, душевая. Здесь расположено кафе-ресторан.