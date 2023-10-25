В Тюменской области открыли необычный отель на берегу

Posted 25 октября, 03:37
Published 25 октября, 03:37
Modified 25 октября, 03:39
Updated 25 октября, 03:39
По словам предпринимателя Егора Ефимова, объем инвестиций купольного отеля составил более 12 миллионов рублей, в том числе 8 миллионов рублей — средства департамента потребительского рынка и туризма.
На территории отеля расположены три сферы с видом на озеро: два жилых модуля, ивент-холл для проведения массовых событий. Строения органично вписаны в природный ландшафт. Для гостей заведения имеется все для комфортного досуга — сплит-система, лаундж-зона, двуспальная кровать, санузел, душевая. Здесь расположено кафе-ресторан.
Аналогичные отельные комплексы работают в Сочи, Мурманске, на Алтае.
Экопарк «Турист» был создан на месте заброшенной базы отдыха. В настоящее время здесь организована современная база отдыха. Имеется прокат спортивного инвентаря, панорамная баня, веревочный парк, проводятся конные прогулки, соревнования на каяках и сапах, рыбалка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе базы отдыха Верхний бор планируют построить глэмпинг-парк. Такая информация содержится в документе тюменских властей по застройке района Верхнеборский.