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Posted 25 октября, 03:37

Published 25 октября, 03:37

Modified 25 октября, 03:39

Updated 25 октября, 03:39

В Тюменской области открыли необычный отель на берегу

В Тюменской области открыли необычный отель на берегу

25 октября 2023, 03:37
В Тюменской области открыли первый купольный отель. Новое место отдыха расположилось на территории экопарка «Турист» Ялуторовского района, рядом с озером Сингуль.

По словам предпринимателя Егора Ефимова, объем инвестиций купольного отеля составил более 12 миллионов рублей, в том числе 8 миллионов рублей — средства департамента потребительского рынка и туризма.

На территории отеля расположены три сферы с видом на озеро: два жилых модуля, ивент-холл для проведения массовых событий. Строения органично вписаны в природный ландшафт. Для гостей заведения имеется все для комфортного досуга — сплит-система, лаундж-зона, двуспальная кровать, санузел, душевая. Здесь расположено кафе-ресторан.

Аналогичные отельные комплексы работают в Сочи, Мурманске, на Алтае.

Экопарк «Турист» был создан на месте заброшенной базы отдыха. В настоящее время здесь организована современная база отдыха. Имеется прокат спортивного инвентаря, панорамная баня, веревочный парк, проводятся конные прогулки, соревнования на каяках и сапах, рыбалка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе базы отдыха Верхний бор планируют построить глэмпинг-парк. Такая информация содержится в документе тюменских властей по застройке района Верхнеборский.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#База отдыха
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