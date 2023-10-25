В Тюмени назвали топ-3 самых высокооплачиваемых профессий

Ранее «Наш Город» писал, что 57% работников тюменских компаний и предприятий признались в том, что заработной платы им не хватает на самые необходимые нужды. 31% тюменцев сообщили, что на основные траты ежемесячно уходят все зарабатываемые деньги. При этом 60% тюменцев на жизненные траты не хватает более 60 тысяч рублей.