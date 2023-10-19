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Published Сегодня, 21:28

Modified Сегодня, 21:48

Updated Сегодня, 21:48

Средства для выпрямления волос могут вызывать рак

Средства для выпрямления волос могут вызывать рак

18 октября 2023, 21:28
Некоторые составляющие средств для химического выпрямления волос могут вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием и рак, пишет журнал HealthNews.
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Женщины

Потенциально опасным признали «кератиновое выпрямление» — это салонная процедура, к которой часто прибегают женщины с вьющимися волосами, чтобы придать им желаемый вид и облегчить укладку. Для этого на волосы наносят специальные составы, а затем пряди нагревают утюжком, чтобы обеспечить проникновение компонентов.

Дело в том, что во многих составах для выпрямления содержится формальдегид, который при нагревании преобразуется в бесцветный газ с едким запахом.

Если прибегать к такой процедуре часто, риск заполучить рак матки повышается в два раза. В статье также отмечается, что вещество может спровоцировать бесплодие.

Исходя из этого, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило о планах инициировать запрет на формальдегид и другие вещества, содержащиеся в средствах для химического выпрямления волос.

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#Наука#Женщины#Рак#Средства для выпрямления волос#Аллергические реакции#Дыхание#Кератиновое выпрямление#Вьющиеся волосы#Утюжок#Формальдегид#Бесцветный газ#Рак матки#Бесплодие
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