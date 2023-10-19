Средства для выпрямления волос могут вызывать рак

Posted Сегодня, 21:28
Published Сегодня, 21:28
Modified Сегодня, 21:48
Updated Сегодня, 21:48
Потенциально опасным признали «кератиновое выпрямление» — это салонная процедура, к которой часто прибегают женщины с вьющимися волосами, чтобы придать им желаемый вид и облегчить укладку. Для этого на волосы наносят специальные составы, а затем пряди нагревают утюжком, чтобы обеспечить проникновение компонентов.
Дело в том, что во многих составах для выпрямления содержится формальдегид, который при нагревании преобразуется в бесцветный газ с едким запахом.
Если прибегать к такой процедуре часто, риск заполучить рак матки повышается в два раза. В статье также отмечается, что вещество может спровоцировать бесплодие.
Исходя из этого, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило о планах инициировать запрет на формальдегид и другие вещества, содержащиеся в средствах для химического выпрямления волос.