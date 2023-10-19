Средства для выпрямления волос могут вызывать рак

Потенциально опасным признали «кератиновое выпрямление» — это салонная процедура, к которой часто прибегают женщины с вьющимися волосами, чтобы придать им желаемый вид и облегчить укладку. Для этого на волосы наносят специальные составы, а затем пряди нагревают утюжком, чтобы обеспечить проникновение компонентов.