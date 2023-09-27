Тюменка обвинила врача в смерти 13-летнего сына

По мнению женщины, вина в смерти Матвея лежит на враче-педиатре одной из городских больниц. В июле мальчик проходил медицинское обследование перед отправкой в лагерь — тогда педиатр выдала справку о том, что ребенок полностью здоров, хотя показатели в анализе крове оставляли желать лучшего.