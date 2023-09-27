Тюменка обвинила врача в смерти 13-летнего сына

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:53
По мнению женщины, вина в смерти Матвея лежит на враче-педиатре одной из городских больниц. В июле мальчик проходил медицинское обследование перед отправкой в лагерь — тогда педиатр выдала справку о том, что ребенок полностью здоров, хотя показатели в анализе крове оставляли желать лучшего.
О том, что у Матвея рак крови стало известно только в сентябре. 12 сентября мальчик резко почувствовал себя плохо, после обследования в больнице 14 сентября был поставлен страшный диагноз «Острый миелобластный лейкоз», вызвавший органическую недостаточность и вторичную тромбоцитопению. 15 сентября ребенок скончался.
«Педиатр вину не признает. Он даже не отдавал мне протоколы болезни, как будто умышленно скрывал их. Моя цель — отстранить врача от работы, чтобы другие дети не пострадали из-за его халатности. Посадить в тюрьму у меня нет цели — у него двое детей, пусть он лучше будет с ними», — рассказала мама мальчика Наталья «Мегатюмени».
И добавила, что уже направила заявление в прокуратуру. В настоящее время ведомство начало проверку по факту произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени врач-невролог скончалась после проведенной бариатрической операции в МЧС «Нефтяник». После резекции желудка у тюменки открылось внутрибрюшное кровотечение, которое в итоге привело к сепсису. 20 декабря ей была проведена бариатрическая операция, а 25 декабря она скончалась.