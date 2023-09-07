В Тюменской области увеличилась смертность онкобольных детей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Такие данные предоставил в докладе уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Одновременно с ростом числа онкобольных детей, увеличилась смертность от данного заболевания. В 2022 году от рака скончались 13 несовершеннолетних (годом ранее 11).
Также в Тюменской области выросло число несовершеннолетних, которым были поставлены диагнозы сахарный диабет 1 и 2 типов — до 737 и 18 соответственно (в 2021 году заболевания были выявлены у 711 и 8 детей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году скончались более 180 детей. Больше всего смертей, 71 случай, пришлось на малышей в возрасте до 1 года.