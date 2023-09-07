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В Тюменской области увеличилась смертность онкобольных детей

В Тюменской области увеличилась смертность онкобольных детей

7 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
В Тюменской области растет число детей с онкологическими заболеваниями. В минувшем году число юных жителей региона с диагнозом рак увеличилось до 401. В 2021 году численность несовершеннолетних, имеющих онкологические заболевания составила 389.
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Дети

Такие данные предоставил в докладе уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Одновременно с ростом числа онкобольных детей, увеличилась смертность от данного заболевания. В 2022 году от рака скончались 13 несовершеннолетних (годом ранее 11).

Также в Тюменской области выросло число несовершеннолетних, которым были поставлены диагнозы сахарный диабет 1 и 2 типов — до 737 и 18 соответственно (в 2021 году заболевания были выявлены у 711 и 8 детей).

Детская смертность в Тюменской области за год увеличилась на 22%
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2022 году скончались более 180 детей. Больше всего смертей, 71 случай, пришлось на малышей в возрасте до 1 года.

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