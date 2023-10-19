«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками

Еще в 2008 был утвержден генеральный план развития города вплоть до 2040 года, в котором фигурировала застройка в районе Тюменской Слободы. Но на карте под жилые комплексы планировалось отдать значительно меньше территории, чем застроено сейчас, к тому же на карте-плане сразу было расположено 3 выезда на крупные дороги, которые по факту появились на несколько лет позже, чем были сданы дома в «слободе».