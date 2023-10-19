«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Тюменцы вечерами вынуждены не отдыхать после тяжелого рабочего дня, а стоять в километровых пробках, которые сковывают главные улицы города. Мы провели опрос, среди тюменцев, чтобы узнать, нде им чаще всего приходится «встрявать» в час пик. Оказалось, что проблемы наблюдаются на всех крупных дорожный артериях города.
«Объездная стоит каждое утро и каждый вечер! Еще и на обочине все выстаиваются в новую пробку!» — рассказала читательница издания.
Аналогичные комментарии касались Червишевского и Московского трактов, улиц Чаплина, Закалужской, Щербакова и Профсоюзной.
По мнению почетного строителя РФ и директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, ответственность за эти проблемы в организации дорожного движение несут чиновники и прокуроры.
«В центре Тюмени пробки создают сами чиновники, это было доказано еще при Сергее Собянине, он хотел вынести все административные здания в пригород, в новую Тюмень, но потом сделал новую Москву. А сейчас нынешние власти город перегружают еще и кампусом», — негодует Савоськин.
Он также ссылается на Федеральный закон об организации дорожного движения, который запрещает капитальное строительство, если не решен вопрос организации дорожного движения.
«В нарушении названного закона в Тюмени сначала строят жилье, горожане лет 10 стоят в пробках и ждут пока им построят улично-дорожную сеть. А должно быть наоборот, сначала строятся автодороги и развязки, потом дается разрешение на строительство жилья. Но в Тюмени все делается не для горожан, а в угоду застройщикам, которые извлекают максимальную прибыль. И за этим мошенничеством должен надзирать прокурор. Но знаю случай, когда в угоду застройщику даже ликвидировали часть улицы», — говорит общественник.
Он также упомянут, что развитие дорожной сети Тюмени должно отражаться градостроительном плане, которым занимается лично глава Тюмени Руслан Кухарук. Савоськин настаивает на том, что нельзя выдавать земли и разрешение на строительство, если нет построенных опережающее улиц и развязок.
Решить вопрос пробок путем организации дорожного движения по существующей улично-дорожной сети, как это обычно делают тюменские власти, практически невозможно. Это связано с тем, что светофоры в Тюмени попросту бесполезно регулировать, ведь интенсивность движения на многих участках превышать допустимую.
Для примеры можно рассмотреть проблему с пробками в Тюменской слободе, ибо жители этого района на пробки жалуются ежедневно. По расчетам Алексея Савоськина, три четверти разрешений на строительство в этой зоне выданы без учета требований ОДД.
Еще в 2008 был утвержден генеральный план развития города вплоть до 2040 года, в котором фигурировала застройка в районе Тюменской Слободы. Но на карте под жилые комплексы планировалось отдать значительно меньше территории, чем застроено сейчас, к тому же на карте-плане сразу было расположено 3 выезда на крупные дороги, которые по факту появились на несколько лет позже, чем были сданы дома в «слободе».
Сейчас в этом районе проживает более 60 тысяч жителей, большая часть из них — автомобилисты. В том же районе возводится еще три жилых комплекса. А потому водители и жалуются на ежедневные пробки. Движение по улице Фармана Салманова было запущено на прошлой неделе. Тюменские власти, узнав о проблеме, пообещали заняться регулировкой светофоров, однако особой эффективности от этого решения не ждут.
«Нельзя сейчас придумать такой режим работы светофоров, чтобы выезды из „слободы“ перестали стоять. Там поток машин мощнейший, через эти дороги ездят также и дальнобойщики на фурах, что также усугубляет ситуацию. Тут даже на обочине пробка собирается и машины вечно бьются из-за того, что у людей крыша едет от таких пробок», — говорит тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.
О вариантах решения сложившейся проблемы мы также поговорили с тюменскими урбанистами, они подтвердили, что ситуация с пробками в городе напряженная. И решить проблему с этим лабиринтом из домов и дорог, который уже построен в городе, можно парой способов — развитием общественного транспорта и регулированием потоков.
«По „проблемным“ выездам из уже построенных микрорайонов одним из решений может стать более корректное регулирование потоков в часы пик, а также создание более привлекательных механизмов пользования общественным транспортом или средствами индивидуальной мобильности», — говорит урбанист Марсель Фаттахов.
Он также обозначает, что нагрузку на поток автомобилей создают современные многоквартирники. Если раньше в хрущевку жили по 80 семей, то теперь в новом среднестатистическом доме их может располагаться более 500. А этих домов в одном районе десятки, в каждой живут люди, которым нужно попасть на рабочее место, в садик, школу или университет.
«Девелоперам, осуществляющим застройку новых территорий необходимо изначально оценивать потенциальный поток личного и общественного транспорта на данных территориях, с учетом планов застройки: этажности, внутрирайонных дорог и т. п. К тому же развитие общественного транспорта не успевает за застройкой новых микрорайонов и кварталов, как следствие, это ведет к повышенной „автомобилизации“ новых микрорайонов», — считает Марсель Фаттахов.
По его мнению, в городе необходимо организовать более тесный диалог девелоперов и городской администрации. Ведь сейчас застройщикам порою одобряют проекты и без выездов на местность. Хотя очевидна необходимость того, чтобы обеспечение застройки и доступности новых территорий были синхронными процессами.
«Да, ЖК строятся огромными количествами, огромной этажности. Они созданы, чтобы ты туда приехал, переночевал и поехал в центр на работу — у нас в городе это организовано так. На окраинах нет нормальных бизнес-центров, офисов, рабочих зон. Это и вынуждает людей огромными потоками мигрировать утром в центр, а вечером обратно. Еще урбанист Варламов говорил, что наш город развивается для автомобилистов. Хотя мы понимаем, что развивается только центр. Пока что я вижу зональное распределение: в центре еще комфортно быть пешеходом, но если мы двигаемся чуть дальше, то без машины там не выжить, а с машиной ты стоишь в пробке. Вот и парадокс!», говорит урбанист Никита Мельников.
Алексей Савоськин также предложил решить проблему с пробками в городе путем снижения интенсивности дорожного движения, распределяя по времени потоки.
«Например, работу чиновников начинать не с 9 часов утра, а в 9:30. Также распределить работу магазинов и производств, работу спортивных секций и домов культуры. Радикально будет ударом по пробкам, это введение бесплатного проезда на общественном транспорте», — предлагает общественник.
Однако для того, чтобы ситуация не усугубилась, по мнению экспертов, важно уже сейчас пересмотреть подход к выдаче разрешений на строительство. Сейчас активно застраиваются новые районы, проводится КРТ, но дорожная сеть еще не адаптирована к вводу еще сотни новых домов с тысячами семей, которым также, как и всем, придется стоять в пробках.