Топ-5 мест Тюмени с самыми жуткими и длинными пробками

Больше всего пробок конечно в часы пик. И если утром в Тюмени заторы обычно не превышают 6 и редко 7 баллов, то вечером они доходят до 9. Подобная ситуация произошла 3 октября (во вторник) Стоит отметить, что обычно вторник — это день, когда заторы не превышают 6 баллов, но именно в этот день произошло сразу 11 дорожных происшествий.