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Published Сегодня, 18:29

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Пробки в Тюмени становятся только больше

Топ-5 мест Тюмени с самыми жуткими и длинными пробками

5 октября 2023, 18:29
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени становятся только больше
В областной столице самые сложные участки расположены в центре и в юго-западной части города. В часы пик автомобили заполняют местные улицы, аварийность на трассах повышается.

Самые загруженные улицы Тюмени

Лидерами рейтинга самых загруженных трасс Тюмени становятся южная часть Объездной дороги (улицы Закалужчкая и Федюнинского) и Московский тракт. Сюда стекаются потоки из новых перенаселённых микрорайонов города (например — Тюменская слобода) и пригородов (Ожогино, Комарово, Патрушево). Иногда пробки на Московском тракте достигают 9 километров. Очень много обочечников.

Далее следует Червишевский тракт и в частности той части дороги, которая выходит за пределы Тюмени. Здесь сейчас срочно строят развязку, которую обещают сдать в 2024 году. Пробки в часы пик достигают 3 — 4 километров. Здесь тоже есть обочечники, но на них почти не жалуются.

«Поворот с Червишевского тракта на Пристольную (в Комарова). Там всегда отдельный ряд на обочине для тех кому на право ну и по сути он там просто явно нужен. Тем кто прямо едет они не мешает, а даже на оборот», — отметил читатель «Нашего города» в комментариях про новость об обочечниках в Тюмени.

В центре Тюмени большие проблемы возникают на перекрестке улиц Мориса Тореза-Малыгина-Герцена. Здесь часто происходят ДТП и всегда большой поток машин. Недалеко от дороги находится круг улиц Мельникайте и 50 лет Октября. За последний месяц в ДТП были ранены 5 человек, а пробки тут всегда в часы пик.

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В заречной части города всегда были проблемы на перекрёстке улиц Щербакова и Газовиков. Здесь в последние 3 месяца из-за ДТП были ранены 10 человек. В часы пик на Щербакова наблюдаются пробки в 2,5 — 3 километра.

«Около „Ленты“ в зареке все разобрали и бросили, пробки на Алебашево и газовиков почти до 21 часа каждый день! И никто не шевелится. Тюмень в этом году особенно разочаровывает в плане скорости ремонта дорог», — сообщил тюменец Сергей В.

Самые загруженные дни

Больше всего пробок конечно в часы пик. И если утром в Тюмени заторы обычно не превышают 6 и редко 7 баллов, то вечером они доходят до 9. Подобная ситуация произошла 3 октября (во вторник) Стоит отметить, что обычно вторник — это день, когда заторы не превышают 6 баллов, но именно в этот день произошло сразу 11 дорожных происшествий.

Фото: 1MI

Самые загруженные обычно — понедельник, среда и пятница. В эти дни вечерние пробки достигают 8 — 9 баллов. Во вторник и четверг до семи. В субботу заторы могут возникнуть утром в южной части Объездной дороги, когда тюменцы выезжают за город.

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Причиной коллапса на дорогах становятся новые ЖК и узкие дороги, которые просто не справляются с возросшим потоком машин. За последние десять лет только в Тюменской слободе появились множество многоэтажных домов, из-за чего автомобилей в этом районе стало значительно больше.

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