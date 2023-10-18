nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Зимой ситуация усугубится

Автомобилисты жалуются на ежедневные заторы в районе Тюменской слободы

18 октября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Зимой ситуация усугубится
Движение по улице Фармана Салманова было запущено на прошлой неделе. Всего за несколько дней о нем негативно отозвались сотни тюменских автомобилистов.

Тюменская слобода стала для городских автомобилистов местом концентрации проблем. По их словам, на улице Фармана Салманова, движение по которой было запущено в тестовом режиме на прошлой неделе, образуется затор, усложняющий жизнь водителям.

Затруднения движения есть и на улице Александра Протозанова, куда стекаются транспортные потоки при выезде на объездную дорогу. По мнению тюменцев, зимой, когда водители будут ездить медленнее, пробки станут плотнее.

Огромная пробка в 5 километров парализовала движение на Объездной дороге Тюмени
Узнать подробнее

Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», сложившуюся ситуацию прокомментировали в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Там сообщили, что работы по регулировке светофоров в этом районе уже ведутся.

Ранее «Наш Город» назвал 5 мест в Тюмени, где образовываются самые длинные пробки. Также стало известно, какие дни являются самыми загруженными.

Читайте также:
Крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте в ТюмениОгромная пробка заблокировала движение в западной части Объездной дороги ТюмениНазваны способы борьбы с любителями объезжать «пробки» не по правилам
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Тюменцы#Пробки#Дороги#Безопасность на дорогах#Дорожное движение#Светофоры#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Никак без федералов»: ТОП тюменских ЧП, куда пришлось вмешаться главе СКР Бастрыкину
Сегодня, 06:47
«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали
Сегодня, 05:33
Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах
Сегодня, 07:52
«Яндекс. GO» начал блокировать тюменских таксистов
Сегодня, 04:58
Стало известно когда в Тюмени выпадет первый снег
Сегодня, 08:00
Лабрадор погибшего на СВО бойца переедет с туапсинского пляжа в Тюмень
Сегодня, 07:54