Автомобилисты жалуются на ежедневные заторы в районе Тюменской слободы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Тюменская слобода стала для городских автомобилистов местом концентрации проблем. По их словам, на улице Фармана Салманова, движение по которой было запущено в тестовом режиме на прошлой неделе, образуется затор, усложняющий жизнь водителям.
Затруднения движения есть и на улице Александра Протозанова, куда стекаются транспортные потоки при выезде на объездную дорогу. По мнению тюменцев, зимой, когда водители будут ездить медленнее, пробки станут плотнее.
Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», сложившуюся ситуацию прокомментировали в Департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Там сообщили, что работы по регулировке светофоров в этом районе уже ведутся.
Ранее «Наш Город» назвал 5 мест в Тюмени, где образовываются самые длинные пробки. Также стало известно, какие дни являются самыми загруженными.