Тюменская область заняла лидирующую позицию по вводу жилья на душу населения

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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В минувшем году в регионе было введено в эксплуатацию 2,27 миллионов квадратных метров жилья. В том числе более 41% индивидуального жилого строительства.
По словам Гольдберга, в ДОМ.РФ минувшим летом была запущена пилотная программа по кредитованию ИЖС, построенного хозспособом или без привлечения подрядчиков. На данный момент в УрФО заключено около тысячи таких договоров, пишет «Тюменская область сегодня».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках реализации программы КРТ будет снесено около 200 домов в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая и Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская.