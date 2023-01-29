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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

Тюменская область заняла лидирующую позицию по вводу жилья на душу населения

29 января 2023, 06:46
Фото: 1MI

Тюменская область - лидер по вводу жилья на душу населения

Тюменская область заняла лидирующее место среди регионов страны по вводу жилья на душу населения по итогам 2022 года. Об этом сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

В минувшем году в регионе было введено в эксплуатацию 2,27 миллионов квадратных метров жилья. В том числе более 41% индивидуального жилого строительства.

По словам Гольдберга, в ДОМ.РФ минувшим летом была запущена пилотная программа по кредитованию ИЖС, построенного хозспособом или без привлечения подрядчиков. На данный момент в УрФО заключено около тысячи таких договоров, пишет «Тюменская область сегодня».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в рамках реализации программы КРТ будет снесено около 200 домов в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая и Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская.

В Тюмени под снос отправят около 200 домов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Доступное жилье#Недвижимость#Квартиры#Строительство#Тюмень#Тюменская область
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