Казанские школьники в Тюменской области сами себе изготовили сувениры

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Насыщенная и познавательная программа включала в себя экскурсию по нефтехимическому комбинату «ЗапСибНефтехим», посещение образовательного центра СИБУРинтех. Юные химики смогли пройтись по лабораториям, ознакомиться с деятельностью учреждений, а также узнать о перспективах развития в нефтехимическом направлении.
Однако столь познавательная программа не обошлась без развлечений. Например, школьники смогли пролететь над зданием «ЗапСибНефтехима» в очках виртуальной реальности. На второй день своего путешествия гости Тобольска попали в «Мою территорию» — мульти-центр, в котором они познакомились с настольной игрой «Кадры будущего», разработанной Тюменской областью с целью познакомить игроков с востребованными профессиями. Помимо прочего, школьники даже успели побывать на месте мастеров косторезной промышленности и изготовили себе небольшие украшения на память об этой поездке.
Отметим, что «ЗапСибНефтехим». принимавший школьников, является одним из крупнейших в мире нефтегазохимических комплексов.