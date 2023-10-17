Казанские школьники в Тюменской области сами себе изготовили сувениры

Однако столь познавательная программа не обошлась без развлечений. Например, школьники смогли пролететь над зданием «ЗапСибНефтехима» в очках виртуальной реальности. На второй день своего путешествия гости Тобольска попали в «Мою территорию» — мульти-центр, в котором они познакомились с настольной игрой «Кадры будущего», разработанной Тюменской областью с целью познакомить игроков с востребованными профессиями. Помимо прочего, школьники даже успели побывать на месте мастеров косторезной промышленности и изготовили себе небольшие украшения на память об этой поездке.