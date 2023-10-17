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Казанские школьники в Тюменской области сами себе изготовили сувениры

Казанские школьники в Тюменской области сами себе изготовили сувениры

17 октября 2023, 13:14
Фото: 1MI
В рамках реализации программы «Город открытий» обучающиеся в СИБУР-классе Лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии посетили нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим» и множество других заведений. Учащиеся 10-го класса не только повысили профориентированность, но и отдохнули.
Сюжет
Дети

Насыщенная и познавательная программа включала в себя экскурсию по нефтехимическому комбинату «ЗапСибНефтехим», посещение образовательного центра СИБУРинтех. Юные химики смогли пройтись по лабораториям, ознакомиться с деятельностью учреждений, а также узнать о перспективах развития в нефтехимическом направлении.

Однако столь познавательная программа не обошлась без развлечений. Например, школьники смогли пролететь над зданием «ЗапСибНефтехима» в очках виртуальной реальности. На второй день своего путешествия гости Тобольска попали в «Мою территорию» — мульти-центр, в котором они познакомились с настольной игрой «Кадры будущего», разработанной Тюменской областью с целью познакомить игроков с востребованными профессиями. Помимо прочего, школьники даже успели побывать на месте мастеров косторезной промышленности и изготовили себе небольшие украшения на память об этой поездке.

Отметим, что «ЗапСибНефтехим». принимавший школьников, является одним из крупнейших в мире нефтегазохимических комплексов.

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#Дети#Тюменская область#Тобольск#Одаренные дети#Казань#Экскурсия#ЗапСибНефтехим#Профориентация#Дмитрий Балобанов
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