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В Тюмени нашли 14-летнего подростка, который пропал по пути в школу

В Тюмени нашли 14-летнего подростка, который пропал по пути в школу

16 октября 2023, 05:23
Фото: 2 ГИС
В Тюмени прекращены поиски пропавшего 14-летнего Игоря Семенова. Спустя почти трое суток школьника нашли.
Сюжет
Дети

Как рассказала «Нашему Городу» мама восьмиклассника Наталья Семенова, подростка обнаружили в районе двух часов ночи сегодня сотрудники полиции около ТРЦ «Колумб». С ним все в порядке.

«Говорит, что все эти дни просто гулял — у друзей не был. Но главное, что жив и здоров», — отметила Наталья Леонидовна.

Напомним, 14-летний Игорь Семенов пропал в пятницу, 13 октября. Ребенок ушел утром на занятия в лицей № 34, после чего перестал выходить на связь с родными. К поискам подростка были подключены волонтеры поискового отряда «Бела Сова — Тюмень» и сотрудники полиции.

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