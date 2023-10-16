В Тюмени нашли 14-летнего подростка, который пропал по пути в школу

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Как рассказала «Нашему Городу» мама восьмиклассника Наталья Семенова, подростка обнаружили в районе двух часов ночи сегодня сотрудники полиции около ТРЦ «Колумб». С ним все в порядке.
«Говорит, что все эти дни просто гулял — у друзей не был. Но главное, что жив и здоров», — отметила Наталья Леонидовна.
Напомним, 14-летний Игорь Семенов пропал в пятницу, 13 октября. Ребенок ушел утром на занятия в лицей № 34, после чего перестал выходить на связь с родными. К поискам подростка были подключены волонтеры поискового отряда «Бела Сова — Тюмень» и сотрудники полиции.