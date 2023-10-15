В Тюмени 14-летний мальчик ушел на учебу и пропал

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В ориентировке, распространенной в социальных сетях, указано, что когда Игоря видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета, шапка серого цвета, серый шарф. С собой у школьника был рюкзак.
В настоящее время к поискам ребенка подключились сотрудники полиции.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Семенова, просят звонить по телефону 02/102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение двух недель искали пропавшего 15-летнего Павла Рюпина. Павел скрывался в одном из домов на улице Пермякова, на техническом этаже. Ранее подросток уже не раз сбегал из дома.