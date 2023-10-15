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В Тюмени 14-летний мальчик ушел на учебу и пропал

В Тюмени 14-летний мальчик ушел на учебу и пропал

15 октября 2023, 16:19
Фото: 1MI
В Тюмени пропал 14-летний Игорь Семенов. Восьмиклассник перестал выходить на связь с пятницы, 13 октября. Известно, что в тот день утром он ушел на занятия в лицей № 34.
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Фото: ВК Евгений Короленко

В ориентировке, распространенной в социальных сетях, указано, что когда Игоря видели в последний раз, на нем была одета куртка черного цвета, шапка серого цвета, серый шарф. С собой у школьника был рюкзак.

В настоящее время к поискам ребенка подключились сотрудники полиции.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Игоря Семенова, просят звонить по телефону 02/102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в течение двух недель искали пропавшего 15-летнего Павла Рюпина. Павел скрывался в одном из домов на улице Пермякова, на техническом этаже. Ранее подросток уже не раз сбегал из дома.

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