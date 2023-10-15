На всех бургеров не хватит? В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы, в том числе и тюменские, сообщают о дефиците куриного мяса. В частности, о нехватке мяса птицы уже заявили в сети ресторанов быстрого питания Rostic`s и KFC, в меню которых только блюда из курицы.