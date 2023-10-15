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В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

На всех бургеров не хватит? В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

15 октября 2023, 10:58
Фото: ВК KFC и ROSTIC'S

В KFC предупредили тюменцев о дефиците куриного мяса

Российские рестораторы, в том числе и тюменские, сообщают о дефиците куриного мяса. В частности, о нехватке мяса птицы уже заявили в сети ресторанов быстрого питания Rostic`s и KFC, в меню которых только блюда из курицы.
«Сейчас на российском рынке все потребители куриного мяса сталкиваются со сложной ситуацией, связанной в том числе с его дефицитом, и мы не исключение», — сообщили в пресс-службе «Юнирест» (Rostic`s и KFC).

В Тюмени в меню заведения пока отсутствуют лишь новинки, в числе которых несколько видом бургеров с курицей и новый боксмастер, а также сет, состоящий из куриных кусочков и картофеля фри.

В гипермаркетах пока проблем с куриным мясом не наблюдается — тушки птицы продают во всех магазинах, также как и голени и бедра птицы. Имеется небольшой дефицит филе и куриных грудок.

Между тем, стоимость килограмма тушки птицы составляет более 220 рублей за килограмм, килограмм куриных голеней и бедер стоит около 340-380 рублей за килограмм. За килограмм куриного филе придется теперь отдать не менее 400 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года стоимость птицы выросла на 10,2%. До конца месяца аналитики прогнозируют рост на куриное мясо и яйца еще до 1,5%.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Дефицит#Мясо#Птица
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