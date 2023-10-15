Зарплата до 20 тысяч рублей: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех

Охраннику одной из тюменских компаний, готовому к работе со сменным графиком, будут платить ежемесячно от 18,6 до 20 тысяч рублей. На такую же заработную плату может рассчитывать дворник, кассир уборщик помещений, аниматор детской игровой площадки.