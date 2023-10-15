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В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые профессии

Зарплата до 20 тысяч рублей: кто в Тюменской области зарабатывает меньше всех

15 октября 2023, 08:51
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали самые низкооплачиваемые профессии

В Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых профессий. В перечень вошли помощник мойщика автомобиля, дровокол, бухгалтер детского сада, продавец-консультант, графический дизайнер, почтальон, охранник.

Представителям этих профессий работодатели готовы платить ежемесячно не более 20 тысяч рублей. В частности, дровоколу на пилораме, расположенной в Заводоуковском районе, обещают заработную плату до 20 тысяч рублей. Трудиться предстоит полные рабочий день.

Охраннику одной из тюменских компаний, готовому к работе со сменным графиком, будут платить ежемесячно от 18,6 до 20 тысяч рублей. На такую же заработную плату может рассчитывать дворник, кассир уборщик помещений, аниматор детской игровой площадки.

Не более 20 тысяч рублей будет получать заведующий магазином, в должностные обязанности которого будет входить прием, сортировка, маркировка товаров и проверка сроков годности. Обязательное требование — наличие среднего профессионального образования.

Заработок в размере 20 тысяч рублей обещают бармену, в должностные обязанности которого входит прием заказов и проведение консультаций по напиткам; обслуживание посетителей, приготовление алкогольных и безалкогольных напитков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых профессий вошли стоматологи, машинисты, бурильщики, бортпроводники, командир воздушного судна. Размер предлагаемой заработной платы представителям данных отраслей составляет более 100 тысяч рублей ежемесячно.

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