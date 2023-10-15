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В Тюмени водителя Daewoo Matiz выбросило из машины в ДТП

В Тюмени Daewoo Matiz вылетел в поле. Водителя выбросило из авто через лобовое стекло

15 октября 2023, 07:45
Фото: ГИБДД

В Тюмени водителя Daewoo Matiz выбросило из машины в ДТП

В Тюмени в субботу, 14 октября, водитель автомобиля Daewoo Matiz слетела с проезжей части дороги в кювет. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Утешевской.
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Дети
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, 40-летняя водитель превысила скорость на затяжном повороте, в связи с чем не справилась с управлением. От удара автовладелицу выбросило из машины через лобовое стекло. Также в аварии травмы получила ее 13-летняя дочь, ехавшая на переднем сиденье.

В настоящее время они находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в субботу под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

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