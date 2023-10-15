В Тюмени Daewoo Matiz вылетел в поле. Водителя выбросило из авто через лобовое стекло

По предварительным данным, 40-летняя водитель превысила скорость на затяжном повороте, в связи с чем не справилась с управлением. От удара автовладелицу выбросило из машины через лобовое стекло. Также в аварии травмы получила ее 13-летняя дочь, ехавшая на переднем сиденье.