В Тюмени массово гибнут синицы. Что случилось?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Между домами по улице Газовиков, 73/3, и Газовиков, 79, сделали смотровую площадку с видом на Туру и поставили ограждение с прозрачными стеклами. От столкновения со стеклами птица насмерть. Сегодня целая стая из 11 синичек погибла. Неужели нельзя было поставить матовые стёкла?» — возмутился читатель «Нашего Города».
Заметим, что пернатые нередко становятся заложниками ловушек из стекол и зеркал, в результате чего получают серьезные травмы и погибают. Птицы не видят прозрачное стекло, зеркала, тонированные поверхности, так как они отражают небо.
В мире каждый год погибают коло 1 миллиарда птиц из-за столкновений со стеклами. В Тюмени еще два года назад экоактивисты движения «Зеленый хоровод» обращались к городским властям с просьбой наклеить силуэты хищников на стекла установленных шумозащитных экранов. По их мнению, это бы отпугнуло пернатых и помогло бы спасти их жизнь.
В городской администрации пообещали тогда рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для закупки и нанесения наклеек.