В Тюмени массово гибнут синицы. Что случилось?

В мире каждый год погибают коло 1 миллиарда птиц из-за столкновений со стеклами. В Тюмени еще два года назад экоактивисты движения «Зеленый хоровод» обращались к городским властям с просьбой наклеить силуэты хищников на стекла установленных шумозащитных экранов. По их мнению, это бы отпугнуло пернатых и помогло бы спасти их жизнь.