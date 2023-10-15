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В Тюмени массово гибнут синицы

В Тюмени массово гибнут синицы. Что случилось?

15 октября 2023, 08:11
Фото: Читатель Нашего Города

В Тюмени массово гибнут синицы

Птицы разбиваются об ограждение из прозрачного стекла, установленное на смотровой площадке в Европейском микрорайоне.
Фото: Читатель Нашего Города
«Между домами по улице Газовиков, 73/3, и Газовиков, 79, сделали смотровую площадку с видом на Туру и поставили ограждение с прозрачными стеклами. От столкновения со стеклами птица насмерть. Сегодня целая стая из 11 синичек погибла. Неужели нельзя было поставить матовые стёкла?» — возмутился читатель «Нашего Города».

Заметим, что пернатые нередко становятся заложниками ловушек из стекол и зеркал, в результате чего получают серьезные травмы и погибают. Птицы не видят прозрачное стекло, зеркала, тонированные поверхности, так как они отражают небо.

В мире каждый год погибают коло 1 миллиарда птиц из-за столкновений со стеклами. В Тюмени еще два года назад экоактивисты движения «Зеленый хоровод» обращались к городским властям с просьбой наклеить силуэты хищников на стекла установленных шумозащитных экранов. По их мнению, это бы отпугнуло пернатых и помогло бы спасти их жизнь.

В городской администрации пообещали тогда рассмотреть вопрос о выделении денежных средств для закупки и нанесения наклеек.

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