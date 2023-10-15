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Тюменские застройщики потратят 234 миллиарда рублей на строительные работы

Тюменские застройщики потратили миллиарды рублей на строительство

15 октября 2023, 11:15
Фото: 1MI

Тюменские застройщики потратят 234 миллиарда рублей на строительные работы

Объем строительных работу на сумму более 92 миллиардов рублей выполнили тюменские строительные компании в первом полугодии 2023 года. До конца года строители планируют выполнить работы на сумму более 234 миллиардов рублей.

Такие данные опубликованы в проекте «Прогноза социально-экономического развития Тюменской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», размещенном на официальном портале органов государственной власти региона.

В документе указано, что за первое полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 983,5 тысячи квадратных метров жилья. До конца года этот показатель будет увеличен до 2,27 миллионов квадратных метров. Ожидается сдача в эксплуатацию одиннадцати объектов, в числе которых восемь школ на 4 тысячи 443 учебных места, один детский сад на 360 мест, спортивные и культурные объекты.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пять лет было введено в эксплуатацию порядка 8,5 миллионов «квадратов» жилья, возведено 80 социальных объектов, проведены работы по благоустройству 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.

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