Тюменские застройщики потратили миллиарды рублей на строительство

В документе указано, что за первое полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 983,5 тысячи квадратных метров жилья. До конца года этот показатель будет увеличен до 2,27 миллионов квадратных метров. Ожидается сдача в эксплуатацию одиннадцати объектов, в числе которых восемь школ на 4 тысячи 443 учебных места, один детский сад на 360 мест, спортивные и культурные объекты.