Тюменские застройщики потратили миллиарды рублей на строительство

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Такие данные опубликованы в проекте «Прогноза социально-экономического развития Тюменской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», размещенном на официальном портале органов государственной власти региона.
В документе указано, что за первое полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 983,5 тысячи квадратных метров жилья. До конца года этот показатель будет увеличен до 2,27 миллионов квадратных метров. Ожидается сдача в эксплуатацию одиннадцати объектов, в числе которых восемь школ на 4 тысячи 443 учебных места, один детский сад на 360 мест, спортивные и культурные объекты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пять лет было введено в эксплуатацию порядка 8,5 миллионов «квадратов» жилья, возведено 80 социальных объектов, проведены работы по благоустройству 370 дворов, 160 общественных пространств и 600 детских площадок.