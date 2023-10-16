Тюменская область заняла второе место по приросту мигрантов

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Миграционный прирост составил 4,3 тысячи человек. По данному показателю Тюменская область вышла на второе место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте находится Югра, где миграционный прирост достиг почти 13 тысяч человек.
По информации Росстата, большая часть граждан переехавших в Тюменскую область на ПМЖ, 22,3 тысячи человек, прибыли из других российских регионов. Из стран СНГ переехали 4,6 тысяч человек, из стран дальнего зарубежья — 363 человека.
В целом, в УрФО на постоянное место жительства переехало более 197,4 тысяч человек. В тоже время покинули округ около 178 тысяч жителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года на свет появилось более 13,5 тысяч малышей. При этом в 130 семьях родились двойни, в четырех семьях — тройни.