«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным ГИБДД по Тюменской области, число аварий с детьми в регионе выросло на 43%. За год в регионе произошло 162 ДТП с юными пешеходами. Одним из последних стал инцидент с первоклассницей, которая попала под колеса «Тойоты Карины». Девочка шла из школы по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону дома №6 на улице Бушуева, где на парковке ее ждал папа.
Ребенка сбил 39-летний водитель, который пояснил, что не заметил ребенка из-за выезжающей с парковки машины. Благо, девочка отделалась ушибами.
Однако этот участок дороги, по мнению почетного строителя РФ и директора комитета гражданской безопасности МОД «Мы Любим Россию» Алексея Савоськина, вовсе небезопасен для детей.
«Посмотрите, здесь установлены ограждения второго класса, они используются для пешеходов, чтобы они не выбегали на дорогу. Но обратите внимание, как они установлены. Если водитель выезжает с кольца, со стороны улицы Арктической, то он вовсе не видит пешеходный переход, ему ограждение обзор загораживает», — объясняет Савоськин.
По мнению общественника, ограждение вполне можно было перенести ближе к тротуару, где оно бы с таким же успехом выполняло свои функции, но не мешало бы обзору водителей, а значит и безопасности дорожного движения.
«Это очень сомнительно решение. У этого ограждения зимой будет собираться снег, что еще больше усугубит ситуацию, это может быть чревато новыми ДТП с детьми. Я рекомендую в срочном порядке заняться этим участком дороги, так как здесь не обеспечена безопасность детей», — говорит Алексей Савоськин.
Он также добавил, что этот переход недостаточно освещен, а также дорожные знаки, установленные здесь, имеют дефекты и требуют замены, так как не выполняют своих функций.
Вместе с общественником мы также оценили обстановку у первого корпуса Гимназии №49, где для детей не оборудован переход в зоне, где они чаще всего переходят дорогу. Причем на участке перед имеющимися переходами спилили лежачих полицейских, что повышает риск возникновения ДТП на участке вблизи школы.
Также мы посетили и перекресток улиц Щербакова и Чайковского, где еще в феврале текущего года 12-летняя Даша Фокина шла по пешеходному переходу на котором нет светофора и ее на высокой скорости сбил Renault Logan. Девочка 3 месяца пролежала в коме и сейчас заново учится ходить, однако светофор на этом участке не установлен до сих пор.
После происшествия в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта было направлено обращение с просьбой установить светофор, однако в ответ департамент ответил, что установка объекта запланирована на 2024–2025 гг. Лишь после того, как происшествие с Дашей Фокиной получило резонанс в СМИ, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения глава города Тюмени Руслан Кухарук пообещал установить на месте происшествия светофор вызывного действия.
«Но, как мы видим, никакого светофора нет. Дети здесь все еще в опасности. Движение на участке очень интенсивное. Мы пока с вами тут стоим несколько машин едва не столкнулись, да и пешеходам приходится выходить на проезжую часть, чтобы воспользоваться этим переходом. скажу, как специалист, за все это время можно было уже 2 раза успеть установить здесь светофор. Но безопасность, видимо, не в приоритете», — говорит Савоськин.
Однако, как пояснил юрист Игорь Шадрин, в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения является приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, он по закону стоит выше экономических результатов хозяйственной деятельности.
«Это значит, что обеспечение безопасности — задача первостепенная. У сотрудников ГИБДД имеются полномочия выписать городу предписание об установке светофора и вне зависимости от бюджета, он должен быть установлен», — говорит Шадрин.
Огромный резонанс получил случай, произошедший во дворе дома №189 на улице Широтной. На детской площадке играли мальчишки, которые позже побежали через парковку и придомовую дорогу к дому. В этот момент по этой дороге двигался водитель «Тойоты», сбивший одного из ребят.
Однако водитель, как он пояснил позже, не заметил, что сбил ребенка, а потому он выругался на детей и уехал с места происшествия.
Многие горожане, обсуждая это происшествие, стали винить ребенка и его родителей в произошедшем, так как мальчик неожиданно выбежал на дорогу перед автомобилем и водитель не успел среагировать. Однако нашлись и те, кто возложил ответственность на водителя.
«Дети в силу того, что ведущая деятельность у них игровая, не могут всегда помнить о том, что нужно заботиться о своей безопасности. Для них пока гарант этой безопасности — взрослый. А потому они вполне могут заигрываться и вот такие рисковые поступки совершать. Но скажу также, как водитель, во дворах всегда нужно учитывать вероятность вот такого ЧП, а потому скорость нужно снижать максимально, к тому же приоритет во дворе всегда у пешехода. Тут водитель даже не удосужился выйти и проверить, все ли хорошо с ребенком», — высказался психолог Петр Зосимов.
С ним солидарен и тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев, указавший, что проезд придомовой дороги должен осуществляться с особым вниманием, так как на таких участках отмечается особенная активность пешеходов, на дорогу может выскочить, как ребенок, так и мама с коляской или чья-то собака, а потому нужно быть особенно бдительным.
Также важно снижать скорость, ведь это существенно влияет на скорость реакции.
«Если водитель двигается со скоростью 20 км/ч, то время его реакции с момента, когда он заметил ребенка на дороге до момента нажатия педали тормоза примерно равно двум секундам. Пешеходу же, чтобы остановиться нужно сделать где-то два шага, а если он бежит, то уже пять», — объясняет Дмитрий Сбитнев, руководитель центра защитного вождения.
В ГИБДД по Тюменской области отмечают, что в решении вопроса с безопасностью дорожного движения в регионе важен комплексный подход.
«Родители должны учить своих детей поведению на дороге, напоминать им о правилах и опасностях, которые таит дорога. А водители должны лучше оценивать обстановку, ведь, в силу возраста, дети в полной мере не осознают опасности и могут заиграться», — считает Андрей Миллер, глава ГИБДД по Тюменской области.
Эксперты уверены, что комплексный подход к обеспечению безопасности детей в Тюменской области должен работать и в ответственных ведомствах. Сотрудники ГИБДД вправе выписывать предписания об устранении дорожных условий, которые снижают уровень безопасности на участке.
Также стоит вернуться к вопросу обучения водителей, которых редко возят по дворам, из-за чего многие в таких условиях теряются. Как отметил Ахмет Разиев, водителей в регионе нужно готовить к непредвиденным ситуациям, в частности к внезапному появлению ребенка на дороге.
А родителям остаются профилактические беседы и внедрение в сознание ребенка идеи того, что он и сам должен со временем обеспечивать свою безопасность, а потому соблюдение ПДД — это то, что точно должно быть усвоено.