«Осторожно, ребенок»: почему в Тюменской области растет число ДТП с детьми

Также мы посетили и перекресток улиц Щербакова и Чайковского, где еще в феврале текущего года 12-летняя Даша Фокина шла по пешеходному переходу на котором нет светофора и ее на высокой скорости сбил Renault Logan. Девочка 3 месяца пролежала в коме и сейчас заново учится ходить, однако светофор на этом участке не установлен до сих пор.