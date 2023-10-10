В Тюменской области под колесами иномарки погибла 6-летняя девочка

При этом, каждый третий юный тюменец был сбит на пешеходном переходе. Трагедия произошла в начале августа в Ишиме. На пешеходном переходе под колеса иномарки попали две девочки 6 и 14 лет. Основной удар пришелся на малышку — ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.