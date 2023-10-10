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В Тюмени на 40% выросло число детских ДТП

В Тюменской области под колесами иномарки погибла 6-летняя девочка

10 октября 2023, 06:24
Фото: 1MI

В Тюмени на 40% выросло число детских ДТП

В Тюменской области за год число дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов увеличилось на 43%. С начала года на дорогах региона произошло 162 аварии, в которых пострадало 163 ребенка, один погиб.
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Дети

При этом, каждый третий юный тюменец был сбит на пешеходном переходе. Трагедия произошла в начале августа в Ишиме. На пешеходном переходе под колеса иномарки попали две девочки 6 и 14 лет. Основной удар пришелся на малышку — ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась от полученных травм.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 14-летний велосипедист был сбит на парковке улицы Ю.Семовских. Водитель авто с места происшествия скрылся.

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