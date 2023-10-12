В Тюмени задержали двух водителей, сбивших детей и скрывшихся с мест ДТП

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Два водителя, сбившие детей и скрывшиеся с мест происшествий, задержаны сотрудниками Госавтоинспекции. О том, что оба нарушителя привлечены к ответственности, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
45-летний тюменец, находившийся за рулем «Ниссана», сбил двух детей, переходивших дорогу по «зебре» на улице Военная. По его словам, он торопился на работу, поэтому уехал с места происшествия. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за оставление места ДТП. По решению суда нарушитель был лишен водительских прав на год.
Также в пресс-службе сообщили о судьбе 70-летнего водителя «Тойоты», сбившего ребенка во дворе на улице Широтная: он был приговорен к административному аресту на трое суток.
Ранее «Наш Город» писал об этом случае: в тот день дети играли и выбежали в дворовый проезд. Свидетелем происшествия стал отец сбитого мальчика.