nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Оправдания тюменца, сбившего двух детей, оказались неубедительными.

В Тюмени задержали двух водителей, сбивших детей и скрывшихся с мест ДТП

12 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Оправдания тюменца, сбившего двух детей, оказались неубедительными.
Две аварии — три сбитых ребенка. Стало известно, какие наказания понесли виновники ДТП.
Сюжет
Дети

Два водителя, сбившие детей и скрывшиеся с мест происшествий, задержаны сотрудниками Госавтоинспекции. О том, что оба нарушителя привлечены к ответственности, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

45-летний тюменец, находившийся за рулем «Ниссана», сбил двух детей, переходивших дорогу по «зебре» на улице Военная. По его словам, он торопился на работу, поэтому уехал с места происшествия. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за оставление места ДТП. По решению суда нарушитель был лишен водительских прав на год.

Перевозила 8 собак и отвлеклась: на трассе под Тюменью насмерть сбили мужчину
Узнать подробнее

Также в пресс-службе сообщили о судьбе 70-летнего водителя «Тойоты», сбившего ребенка во дворе на улице Широтная: он был приговорен к административному аресту на трое суток.

Ранее «Наш Город» писал об этом случае: в тот день дети играли и выбежали в дворовый проезд. Свидетелем происшествия стал отец сбитого мальчика.

Читайте также:
На трассе около Ишима сбили лошадь, водитель получил травму позвоночникаВ Тюмени «Лексус» сбил 14-летнего велосипедиста около больницыВ тюменском селе водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе
#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Водители#Тюменцы#Авария#Аварии#Наказание#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты
Сегодня, 07:48
«Надо успеть»: в Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом
Сегодня, 04:33
«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
Сегодня, 07:23
«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы
Сегодня, 06:13
Тюменку возмутила жуткая неразбериха на «Почте России»
Сегодня, 06:29
Известный тюменский спортсмен погиб в зоне СВО
Вчера, 08:48