В Тюмени задержали двух водителей, сбивших детей и скрывшихся с мест ДТП

45-летний тюменец, находившийся за рулем «Ниссана», сбил двух детей, переходивших дорогу по «зебре» на улице Военная. По его словам, он торопился на работу, поэтому уехал с места происшествия. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за оставление места ДТП. По решению суда нарушитель был лишен водительских прав на год.