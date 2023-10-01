В тюменском селе водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, почему 34-летний водитель не пропустил школьника.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской был насмерть сбит 67-летний пешеход. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте происшествия.