В тюменском селе водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской был насмерть сбит 67-летний пешеход. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте происшествия.