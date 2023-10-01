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В тюменском селе водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе

В тюменском селе водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе

1 октября 2023, 05:45
Фото: ГИБДД
10-летний тюменец попал под колеса автомобиля Renault Sandero. Инцидент произошел в пятницу вечером в поселке Голышманово — школьник переходил дорогу по не регулируемому пешеходному переходу.
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Дети
Фото: ГИБДД

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют, почему 34-летний водитель не пропустил школьника.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером на перекрестке улиц Калинина и Ставропольской был насмерть сбит 67-летний пешеход. Пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Пешеходный переход#Безопасность на дорогах
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