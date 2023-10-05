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На трассе около Ишима сбили лошадь, водитель получил травму позвоночника

На трассе около Ишима сбили лошадь, водитель получил травму позвоночника

5 октября 2023, 10:39
Фото: ГИБДД
Два человека ранены в аварии, которая произошла на трассе около Ишима 5 октября.

Автомобиль ВАЗ сбил лошадь, животное погибло.

«Лошадь сбита автомобилем около 4-х часов утра на 3-м километре автодороги Ишим-Синицина. От удара машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадали 20-летний водитель и 19-летняя пассажирка авто, девушка — жительница г. Тюмени», — сообщили в ГИБДД.

Серьёзные травмы позвоночника получил водитель отечественного автомобиля. Девушка практически не пострадала в аварии.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, управляя мотоциклом, выехал на встречку и врезался в лошадь. ДТП произошло в 2021 году, через 2 года суд приступил к рассмотрению дела. В аварии обвиняется 22-летний тюменец Денис М.

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