На трассе около Ишима сбили лошадь, водитель получил травму позвоночника

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Автомобиль ВАЗ сбил лошадь, животное погибло.
«Лошадь сбита автомобилем около 4-х часов утра на 3-м километре автодороги Ишим-Синицина. От удара машина опрокинулась в кювет. В аварии пострадали 20-летний водитель и 19-летняя пассажирка авто, девушка — жительница г. Тюмени», — сообщили в ГИБДД.
Серьёзные травмы позвоночника получил водитель отечественного автомобиля. Девушка практически не пострадала в аварии.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, управляя мотоциклом, выехал на встречку и врезался в лошадь. ДТП произошло в 2021 году, через 2 года суд приступил к рассмотрению дела. В аварии обвиняется 22-летний тюменец Денис М.