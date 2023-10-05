На трассе около Ишима сбили лошадь, водитель получил травму позвоночника

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, управляя мотоциклом, выехал на встречку и врезался в лошадь. ДТП произошло в 2021 году, через 2 года суд приступил к рассмотрению дела. В аварии обвиняется 22-летний тюменец Денис М.