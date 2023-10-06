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На тюменской трассе ограничили автодвижение из-за смертельного ДТП

Перевозила 8 собак и отвлеклась: на трассе под Тюменью насмерть сбили мужчину

6 октября 2023, 05:54
Фото: ГИБДД

На тюменской трассе ограничили автодвижение из-за смертельного ДТП

85-летний пешеход погиб под колесами автомобиля Fiat Ducato на 13-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

За рулем Fiat находилась 33-летняя водитель. В автомобиле она перевозила восемь собак, пояснила, что отвлеклась и поздно заметила пешехода на «зебре». Пожилой мужчина, житель Боровского, погиб на месте происшествия.

В настоящее время на участке трассы, где произошла авария, ограничено движение. Введен реверс. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что на 32-м километре Старо-Тобольского тракта в четверг вечером в воду опрокинулся автомобиль УАЗ. В результате ДТП погиб один человек. На месте происшествия работали сотрудники противопожарной службы отдельного поста №126 села Криводаново.

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