Перевозила 8 собак и отвлеклась: на трассе под Тюменью насмерть сбили мужчину

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
За рулем Fiat находилась 33-летняя водитель. В автомобиле она перевозила восемь собак, пояснила, что отвлеклась и поздно заметила пешехода на «зебре». Пожилой мужчина, житель Боровского, погиб на месте происшествия.
В настоящее время на участке трассы, где произошла авария, ограничено движение. Введен реверс. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на 32-м километре Старо-Тобольского тракта в четверг вечером в воду опрокинулся автомобиль УАЗ. В результате ДТП погиб один человек. На месте происшествия работали сотрудники противопожарной службы отдельного поста №126 села Криводаново.