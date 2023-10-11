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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на Широтной

«Задавил и уехал»: 7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице Широтной

11 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на Широтной

7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице Широтной

70-летний тюменец накричал на детей, которые играли во дворе дома и выбежали на проезд. После высказывания недовольства, водитель уехал и оставил сбитого 7-мальчика на улице с травмой стопы.
Сюжет
ДТП

Инцидент произошел на дороге у дома №189 на улице Широтной. В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что компания детей играла во дворе и ребятишки выбежали из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд.

«Водитель „Тойоты“ открыл окно, накричал на детей и уехал, не выйдя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель на автомобиле, как оказалось, затем спокойно припарковался у соседнего дома», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Однако, в результате неудачной встречи с водителем, один из мальчиков получил травму стопы. На место прибыли инспекторы, которые нашли водителя, сбившего ребенка по «горячим следам» с помощью камер.

70-летний пенсионер объяснил свой поступок тем, что не заметил, как сбил ребенка. Теперь мужчину привлекли к административной ответственности за уезд с места ДТП.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 15-летний подросток угнал автомобиль у своего дяди и устроил гонки с ГИБДД. Двумя патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

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