«Задавил и уехал»: 7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице Широтной

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Инцидент произошел на дороге у дома №189 на улице Широтной. В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что компания детей играла во дворе и ребятишки выбежали из-за припаркованных автомобилей в дворовый проезд.
«Водитель „Тойоты“ открыл окно, накричал на детей и уехал, не выйдя из машины. Свидетелем этой сцены стал отец пострадавшего ребенка, он присматривал за мальчиком из окна. Водитель на автомобиле, как оказалось, затем спокойно припарковался у соседнего дома», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Однако, в результате неудачной встречи с водителем, один из мальчиков получил травму стопы. На место прибыли инспекторы, которые нашли водителя, сбившего ребенка по «горячим следам» с помощью камер.
70-летний пенсионер объяснил свой поступок тем, что не заметил, как сбил ребенка. Теперь мужчину привлекли к административной ответственности за уезд с места ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 15-летний подросток угнал автомобиль у своего дяди и устроил гонки с ГИБДД. Двумя патрулям ДПС пришлось преследовать «гонщика» на протяжении 60 километров на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.