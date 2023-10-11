«Задавил и уехал»: 7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице Широтной

7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице Широтной

70-летний тюменец накричал на детей, которые играли во дворе дома и выбежали на проезд. После высказывания недовольства, водитель уехал и оставил сбитого 7-мальчика на улице с травмой стопы.