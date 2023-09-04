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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:11

Девочку ждут долгая реабилитация после тяжелого ДТП.

«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП

4 сентября 2023, 07:07
Фото: Татьяна Фокина
Девочку ждут долгая реабилитация после тяжелого ДТП.

Тюменские силовики отказались возбуждать дело на сбившего ребенка водителя

Вместо того, чтобы встречаться в школе с одноклассниками 13-летней Дарье Фокиной приходится заново учиться ходить. На пешеходном переходе ее сбил водитель, на которого даже не стали возбуждать уголовное дело. Почему? Ответ — в расследовании «Нашего города».
Сюжет
Дети

Переход, не существующий для водителей

21 февраля текущего года еще 12-летняя Дарья Фокина шла по привычному маршруту — через перекресток улиц Щербакова и Чайковского по пешеходному переходу на котором нет светофора. Неожиданно на дорогу вылетел Renault Logan — на высокой скорости он сбил девочку.

«Девочку забросило на капот и потом обратно отбросило на проезжую часть. Девочка лежала на дороге без сознания, позади нее был пакет из которого вытекало молоко», — указано в документах по факту ДТП, имеющихся в распоряжении редакции.

На место вызвали бригаду скорой помощи.

К Даше прибыли врачи на место ДТП, на тот момент девочка уже была в коме
Видео: Татьяна Фокина

У Даши диагностировали черепно-мозговую травму с субарахноидальными кровоизлияниями в бороздах мозг и переломы костей таза. 3 месяца девочка провела в коме, прогнозы врачей были неутешительными, ведь Даша долгое время вовсе не реагировала на внешние раздражители. По словам врачей, если пациент не приходит в себя в течение 2-4 недель комы, то диагностируют хроническую кому. Чем дольше она длится, тем меньше вероятность положительного исхода.

Пока девочка находилась в коме и врачи боролись за ее жизнь, мама Даши — Татьяна Фокина, другие родственники и друзья семьи вели борьбу за установку светофора на переходе, где пострадала Даша. Этот участок давно является опасным и водители его будто не замечают, забывая снизить скорость перед переходом. Изначально департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени сообщил, что установка светофора запланирована лишь в 2024–2025 году, причем лишь в том случае, если это позволит бюджет. Однако позже, когда история 12-летней девочки получила огласку, глава города Руслан Кухарук пообещал, что светофор на месте аварии появится в ближайшее время.

«Мы надеялись, что когда Даша проснется, то светофор уже будет стоять», — поделилась с изданием подруга семьи Фокиных.

В один чудесный день Даша проснулась. Все время с ней в больнице была мама — Татьяна Фокина, которая молилась за то, чтобы ее дочь выжила. Тема ДТП для семьи болезненна, ведь ранее в аварии погиб папа Даши. Однако светофора на месте страшной трагедии до сих пор нет.

«Мы в ожидании следующей реабилитации. Всё теперь по новой. Кошки рады что их теперь гладят всегда. Даша — что она дома. Просится в свою комнату, но на второй этаж пока не подняться ей и планируем перестановку, чтобы комфортно разместить её. Задача конечно закрепить все навыки и учиться приспосабливаться ей самой себя обслуживать. Впереди решение вопросов со школьным обучением, изменения списка приспособлений для реабилитации и много разноплановых задач. Но все это решаемо постепенно, а сейчас Даша лопает помидорки с огорода и яблоки, смеётся с братьями и обнимает кошек», — рассказывает о состоянии дочери Татьяна Фокина.
Реабилитация после аварии.Реабилитация после аварии.
Реабилитация после аварии.Реабилитация после аварии.
Реабилитация после аварии.Реабилитация после аварии.
Реабилитация после аварии.
Фото: Татьяна Фокина
Даша Фокина учится ходить
Видео: Татьяна Фокина

Водитель не понесет наказания?

По непривычной для Тюмени практике, после того, как ДТП, в котором девочка пострадала, зарегистрировали 3, на водителя не завели уголовное дело. Хотя, учитывая, что ребенок шел по пешеходному переходу и получил серьезные травмы, дело могли возбудить в тот же день.

«Обычно это как должно работать — есть прецедент с пострадавшим ребенком и аварией и сразу есть дело. И далее уже в рамках этого дела проводятся различные экспертизы. Но в этом случае почему-то силовики поступили иначе», — говорит Алексей Григорьев, юрист семьи Фокиных.

Была назначена медицинская экспертиза, в которой подтвердился факт нанесения ребенку тяжких повреждений. Было также доказано, что ребенок шел по пешеходному переходу, но на днях стало известно, что Фокиной отказали в возбуждении уголовного дела по данному факту.

«Я сам говорил со следователем и он мне сказал, мол, если автомеханика (экспертиза на состояние автомобиля — прим.ред.) подтвердит, что он не мог успеть затормозить перед Дашей, то по дело точно забудут. Это сюр. У нас есть авария, есть пострадавший, но правоохранители списывают все на то, что ребенок, якобы, выскочил на дорогу внезапно и водитель не успел остановиться? Поэтому с него снимают вину» — задается вопросами Алексей Григорьев.

В показаниях водителя Алишера Аглукова, сбившего Дашу, указано, что приближаясь в нерегулируемому переходу, водитель увидел девочку. Он пояснил силовикам, что сначала девочка шла, но позже переключилась на бег. Аглуков заявил, что сразу принял меры торможения, но из-за скользкой дороги не успел остановить автомобиль.

«И это считается основанием для отказа в возбуждении дела. Я, как водитель, первое, что должен сделать перед участком, где есть переход — снизить скорость. даже если на переходе никого нет. Это обязанность водителя. Но в этом случае почему-то этот момент оставили без внимания», — говорит Григорьев.

После получения отказа от силовиков, юрист направил обращения министру МВД России Владимиру Колокольникову, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, в генеральную прокуратуру РФ и соответствующие инстанции в Тюменской области. Юрист также просит проверить силовиков, занимавшихся эти делом на факт взяточничества.

Источник редакции в правоохранительных органах, сообщил, что за мужчину могли вступиться очень влиятельные люди. Однако на данный момент эта информация не подтверждена и требует проверки компетентных органов.

«Наш город» также направил запросы в перечисленные инстанции.

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Нет дела — нет компенсации

Проблема в отказе силовиков работать по указанному делу кроется на только в жажде правосудия, но и в невозможности семьи Фокиных подать гражданский иск на возмещение вреда, полученного ребенком. На реабилитацию ребенку требуются серьезные суммы, а мама девочки сейчас не работает, так как ухаживает за Дашей. Единственный доход семьи — пенсия по потере кормильца — 24 000 рублей.

«А я не могу заявить гражданский иск, так как он заявляется в ходе рассмотрения уголовного дела. Но уголовного дела нет, а значит и денег от виновника этой аварии семья не получит», — объясняет Григорьев.

Сейчас юрист планирует бороться за возбуждение дела. Помочь в этом могут и жители Тюмени, находившиеся в момент трагедии на месте ДТП, помочь может все: показания, видео с регистраторов, фото. Вы можете отправить их на почту редакции, все полученные материалы и номера телефонов людей, готовых дать показания, мы направим семье Фокиных.

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