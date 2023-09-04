«Ребенок 3 месяца был в коме»: силовики отказались возбуждать дело на виновника ДТП

Пока девочка находилась в коме и врачи боролись за ее жизнь, мама Даши — Татьяна Фокина, другие родственники и друзья семьи вели борьбу за установку светофора на переходе, где пострадала Даша. Этот участок давно является опасным и водители его будто не замечают, забывая снизить скорость перед переходом. Изначально департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени сообщил, что установка светофора запланирована лишь в 2024–2025 году, причем лишь в том случае, если это позволит бюджет. Однако позже, когда история 12-летней девочки получила огласку, глава города Руслан Кухарук пообещал, что светофор на месте аварии появится в ближайшее время.