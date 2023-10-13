Лучшую книгу года определят в Тюменской области

В этом году у авторов самой популярной стала номинация «Лучшая научная книга», в нее попали 49 изданий. Еще 48 книг были приняты в номинацию «Лучшая учебная книга» и 39 — в номинацию «Лучшая книга о родном крае». Наименее популярной оказалась номинация «Лучшая документальная книга», куда попали всего 9 изданий.