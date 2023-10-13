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Лучшую книгу года определят в Тюменской области

Лучшую книгу года определят в Тюменской области

13 октября 2023, 08:02
Фото: Полина Троянова / 1MI
Прием работ на участие в конкурсе «Книга года — 2023» завершен. Победителей наградят в ноябре.
Сюжет
Конкурс

9 октября в Тюменской области завершился прием работ для участия в региональном конкурсе «Книга года — 2023». В этом году жюри предстоит оценить на 23 процента больше работ, чем в предыдущем: на конкурс заявлено 201 издание.

Голосование за самую популярную книгу будет проходить на сайте Тюменской областной научной библиотеки до 25 октября. Лучшие издания в других номинациях определят лично эксперты комиссии, в число которых вошли поэты, писатели и деятели культуры.

В этом году у авторов самой популярной стала номинация «Лучшая научная книга», в нее попали 49 изданий. Еще 48 книг были приняты в номинацию «Лучшая учебная книга» и 39 — в номинацию «Лучшая книга о родном крае». Наименее популярной оказалась номинация «Лучшая документальная книга», куда попали всего 9 изданий.

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Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что торжественное награждение победителей состоится 10 ноября. Их издания станут основой экспозиции «Книга года — 2023» в областной научной библиотеке.

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#Общество#Тюменская область#Конкурс#Книга года#Книги#Любовь Селезнева
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