Лучшую книгу года определят в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
9 октября в Тюменской области завершился прием работ для участия в региональном конкурсе «Книга года — 2023». В этом году жюри предстоит оценить на 23 процента больше работ, чем в предыдущем: на конкурс заявлено 201 издание.
Голосование за самую популярную книгу будет проходить на сайте Тюменской областной научной библиотеки до 25 октября. Лучшие издания в других номинациях определят лично эксперты комиссии, в число которых вошли поэты, писатели и деятели культуры.
В этом году у авторов самой популярной стала номинация «Лучшая научная книга», в нее попали 49 изданий. Еще 48 книг были приняты в номинацию «Лучшая учебная книга» и 39 — в номинацию «Лучшая книга о родном крае». Наименее популярной оказалась номинация «Лучшая документальная книга», куда попали всего 9 изданий.
Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что торжественное награждение победителей состоится 10 ноября. Их издания станут основой экспозиции «Книга года — 2023» в областной научной библиотеке.