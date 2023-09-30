Учитель из Тюмени стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2023»

Финалистов конкурса ждет второй тур испытаний, который состоится в Подмосковье с 1 по 4 октября. Лауреаты проведут авторские мастер-классы, примут участие в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю».