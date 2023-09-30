Учитель из Тюмени стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2023»

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Финалистов конкурса ждет второй тур испытаний, который состоится в Подмосковье с 1 по 4 октября. Лауреаты проведут авторские мастер-классы, примут участие в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю».
Церемония награждения победителя и призеров 2023 года состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.
Напомним, в минувшем году финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» состоялся в Тюмени. Торжественная церемония, участие в которой приняли 88 педагогов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, состоялась во дворце культуры «Нефтяник».