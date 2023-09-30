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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Учитель из Тюмени стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2023»

Учитель из Тюмени стала лауреатом конкурса «Учитель года России — 2023»

30 сентября 2023, 16:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко вошла в число пятнадцати лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023».
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Конкурс

Финалистов конкурса ждет второй тур испытаний, который состоится в Подмосковье с 1 по 4 октября. Лауреаты проведут авторские мастер-классы, примут участие в пресс-конференции «Вопрос учителю года» и выступят с лекцией «Слово учителю».

Церемония награждения победителя и призеров 2023 года состоится в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце 5 октября.

«Учителем года» стала учитель русского языка из Тюмени
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Напомним, в минувшем году финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» состоялся в Тюмени. Торжественная церемония, участие в которой приняли 88 педагогов России, Луганской и Донецкой Народных Республик, состоялась во дворце культуры «Нефтяник».

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