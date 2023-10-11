nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Многодетная тюменка Ярославцева не вошла в число победительниц конкурса Mrs Universe

Многодетная тюменка Ярославцева не вошла в число победительниц конкурса Mrs Universe

11 октября 2023, 06:13
Фото: ВК «Мисс УрФО»
Алена Ярославцева на конкурсе представляла Россию под лентой Mrs Ural, однако в число лидеров девушке попасть не удалось.

Многодетная мама из Тюмени Алена Ярославцева представила Россию и Урал на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2023». Хотя она не вошла в тройку победительниц, ее выступление сочли достойным. Корону победительницы получила женщина из Гавайев. Однако тюменка, после окончания конкурса, начала получать приглашения и на другие конкурсы красоты, что является заслуженным признанием ее привлекательности и таланта.

Битва красоток проходила на Филиппинах и собрала 120 участниц из разных стран мира. Россию представляли восемь участниц, в том числе и трехкратная мама Алена Ярославцева.

Звание первой вице-мисс досталось участнице из Индии, а второй — женщине из Филиппин. Кроме того, в топ-5 попала также Анна Чепурина, жительница Москвы.

Многодетная тюменка примет участие в финале конкурсе красоты на Филиппинах
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени Александра Сташкевич прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2023», но корону не получила. Девушка прошла два тура суперфинала — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.

Читайте также:
«Задавил и уехал»: 7-летнего тюменца сбил пенсионер во дворе дома на улице ШиротнойТюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистральЕжемесячный ипотечный платеж на вторичное жилье в Тюмени в 2 раза обогнал новостройки
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
Подпишитесь
Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета
Сегодня, 03:36
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Вчера, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Вчера, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Вчера, 08:15
Тюменцы недовольны превращением улицы Чаплина в скоростную магистраль
Сегодня, 05:52
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 11:01