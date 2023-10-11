Многодетная тюменка Ярославцева не вошла в число победительниц конкурса Mrs Universe

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Многодетная мама из Тюмени Алена Ярославцева представила Россию и Урал на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2023». Хотя она не вошла в тройку победительниц, ее выступление сочли достойным. Корону победительницы получила женщина из Гавайев. Однако тюменка, после окончания конкурса, начала получать приглашения и на другие конкурсы красоты, что является заслуженным признанием ее привлекательности и таланта.
Битва красоток проходила на Филиппинах и собрала 120 участниц из разных стран мира. Россию представляли восемь участниц, в том числе и трехкратная мама Алена Ярославцева.
Звание первой вице-мисс досталось участнице из Индии, а второй — женщине из Филиппин. Кроме того, в топ-5 попала также Анна Чепурина, жительница Москвы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени Александра Сташкевич прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2023», но корону не получила. Девушка прошла два тура суперфинала — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.