Многодетная тюменка Ярославцева не вошла в число победительниц конкурса Mrs Universe

Многодетная мама из Тюмени Алена Ярославцева представила Россию и Урал на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2023». Хотя она не вошла в тройку победительниц, ее выступление сочли достойным. Корону победительницы получила женщина из Гавайев. Однако тюменка, после окончания конкурса, начала получать приглашения и на другие конкурсы красоты, что является заслуженным признанием ее привлекательности и таланта.