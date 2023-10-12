Музыкальная лаборатория в Тюмени в пятый раз объединит авторов со всей страны

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Международная музыкальная лаборатория M'uzLab в пятый раз объединит творцов со всей России. В этом году в Тюмени с 13 по 15 октября соберутся 50 авторов из 15 городов страны.
Как сообщают в правительстве Тюменской области, ранее не знакомые друг с другом музыканты объединятся в 10 групп, чтобы вместе поработать над аранжировкой к новым песням. Итоги проделанной работы будут представлены зрителям на концерте, который пройдет 15 октября в «Конторе пароходства», начало в 19:00.
Кроме того, участники мероприятия узнают, как работать в группе, продвигать свое творчество и найти свой индивидуальный стиль.
В этом году в число экспертов вошли: специалист по музыкальному продвижению и пиар-менеджер Мария Карпушева, композитор и продюсер Роман Алексеевин, музыкальный продюсер проектов «Песни», «Музыкальная интуиция» и «Stand-Up» Марко Джакомо.