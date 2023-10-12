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50 авторов создадут 10 новых песен.

Музыкальная лаборатория в Тюмени в пятый раз объединит авторов со всей страны

12 октября 2023, 03:23
Фото: 1MI
50 авторов создадут 10 новых песен.
Музыканты из 15 городов России соберутся в «Конторе пароходства», чтобы вместе поработать над новыми песнями. Итоги проделанной работы будут представлены на суд тюменцев.
Сюжет
Концерт

Международная музыкальная лаборатория M'uzLab в пятый раз объединит творцов со всей России. В этом году в Тюмени с 13 по 15 октября соберутся 50 авторов из 15 городов страны.

Как сообщают в правительстве Тюменской области, ранее не знакомые друг с другом музыканты объединятся в 10 групп, чтобы вместе поработать над аранжировкой к новым песням. Итоги проделанной работы будут представлены зрителям на концерте, который пройдет 15 октября в «Конторе пароходства», начало в 19:00.

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Кроме того, участники мероприятия узнают, как работать в группе, продвигать свое творчество и найти свой индивидуальный стиль.

В этом году в число экспертов вошли: специалист по музыкальному продвижению и пиар-менеджер Мария Карпушева, композитор и продюсер Роман Алексеевин, музыкальный продюсер проектов «Песни», «Музыкальная интуиция» и «Stand-Up» Марко Джакомо.

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