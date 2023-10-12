Музыкальная лаборатория в Тюмени в пятый раз объединит авторов со всей страны

Как сообщают в правительстве Тюменской области, ранее не знакомые друг с другом музыканты объединятся в 10 групп, чтобы вместе поработать над аранжировкой к новым песням. Итоги проделанной работы будут представлены зрителям на концерте, который пройдет 15 октября в «Конторе пароходства», начало в 19:00.