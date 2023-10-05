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В Тюмени концерт известного артиста перенесли из-за операции на сердце

В Тюмени концерт известного артиста перенесли из-за операции на сердце

5 октября 2023, 10:55
Фото: Скрин сайта kassir.ru
Концерт Игоря Николаева перенесли на полгода. Ранее он должен был приехать в Тюмень 5 ноября.

Известный певец недавно перенёс операцию на сердце и сейчас восстанавливается. Выступление пройдёт в большом зале ДК «Нефтяник» 9 апреля. Билеты, купленные на концерт 5 ноября действительны и 9 апреля. Стоит отметить, что по данным сервисов продажи билетов на 5 октября распределены 60% билетов.

63-летний Игорь Николаев был госпитализирован в больницу 15 сентября, он находится в сознании. Ему провели операцию (аортокоронарное шунтирование) из-за закупорки сосудов. Ему запрещено употреблять спиртные напитки.

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#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Концерты
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