В Тюмени концерт известного артиста перенесли из-за операции на сердце

Известный певец недавно перенёс операцию на сердце и сейчас восстанавливается. Выступление пройдёт в большом зале ДК «Нефтяник» 9 апреля. Билеты, купленные на концерт 5 ноября действительны и 9 апреля. Стоит отметить, что по данным сервисов продажи билетов на 5 октября распределены 60% билетов.