В Тюмени концерт известного артиста перенесли из-за операции на сердце

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Известный певец недавно перенёс операцию на сердце и сейчас восстанавливается. Выступление пройдёт в большом зале ДК «Нефтяник» 9 апреля. Билеты, купленные на концерт 5 ноября действительны и 9 апреля. Стоит отметить, что по данным сервисов продажи билетов на 5 октября распределены 60% билетов.
63-летний Игорь Николаев был госпитализирован в больницу 15 сентября, он находится в сознании. Ему провели операцию (аортокоронарное шунтирование) из-за закупорки сосудов. Ему запрещено употреблять спиртные напитки.