В Тюмень с юбилейным концертом приезжает группа «Руки Вверх»

Ранее сообщалось, что девятого октября в Тюменской филармонии выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Уже 12 октября на сцене филармонии споёт Дима Билан. Линда приедет в Тюмень 14 числа, её концерт запланирован в баре «Руки Вверх!».