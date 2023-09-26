В Тюмень с юбилейным концертом приезжает группа «Руки Вверх»

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
По данным сайтов тюменской афиши, выступление посвящают 25-летию группы. На данный момент юбилейный тур запланирован в 13 городах страны.
По данным «Нашего города», группа выступала в Тюмени 4 мая в 2017 году.
Ранее сообщалось, что девятого октября в Тюменской филармонии выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Уже 12 октября на сцене филармонии споёт Дима Билан. Линда приедет в Тюмень 14 числа, её концерт запланирован в баре «Руки Вверх!».