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Updated Сегодня, 17:11

Концерт пройдет в ноябре

В Тюмень с юбилейным концертом приезжает группа «Руки Вверх»

26 сентября 2023, 17:11
Фото: 1MI
Концерт пройдет в ноябре
Группа «Руки Вверх!» вновь приезжает в Тюмень. Концерт Серея Жукова запланировано на 11 ноября.

По данным сайтов тюменской афиши, выступление посвящают 25-летию группы. На данный момент юбилейный тур запланирован в 13 городах страны.

По данным «Нашего города», группа выступала в Тюмени 4 мая в 2017 году.

Фото: Скрин с сайта группы

Ранее сообщалось, что девятого октября в Тюменской филармонии выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». Они сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Уже 12 октября на сцене филармонии споёт Дима Билан. Линда приедет в Тюмень 14 числа, её концерт запланирован в баре «Руки Вверх!».

#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты
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