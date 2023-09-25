Тюменский филармонический оркестр выступит на сценах Москвы

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Коллектив Тюменского филармонического оркестра в новом сезоне будет покорять самые известные сцены России.
Так, 31 мая 2024 года оркестр выступит в Московском концертном зале «Зарядье» на гала-концерте Международного музыкального фестиваля, посвященного 100-летию Елены Гнесиной. Коллектив исполнит две оперы: «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила».
Помимо этого, запланировано несколько концертов к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки.