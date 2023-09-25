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В мае коллектив выступит в "Зарядье"

Тюменский филармонический оркестр выступит на сценах Москвы

25 сентября 2023, 04:39
Фото: Антон Засимов / 1MI
В мае коллектив выступит в "Зарядье"
В мае следующего года Тюменский филармонический оркестр исполнит «Руслана и Людмилу» и «Евгения Онегина». Концерт состоится в «Зарядье».

Коллектив Тюменского филармонического оркестра в новом сезоне будет покорять самые известные сцены России.

Так, 31 мая 2024 года оркестр выступит в Московском концертном зале «Зарядье» на гала-концерте Международного музыкального фестиваля, посвященного 100-летию Елены Гнесиной. Коллектив исполнит две оперы: «Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила».

Помимо этого, запланировано несколько концертов к празднованию 220-летия со дня рождения Михаила Глинки.

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#Общество#Культура#Тюменская область#Тюменцы#Концерты#Филармония#Любовь Селезнева
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