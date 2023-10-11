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Дима Билан отменил концерт в Тюмени из-за бронхита

Дима Билан отменил концерт в Тюмени из-за бронхита

11 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI
Концерт Димы Билана в Тюмени переносятся не определенное время. Певец отменил свои выступления в нескольких городах из-за бронхита. Об этом артист сообщил на своих страницах в соцсетях.
Сюжет
Концерт

По словам Билана, он сейчас находится под наблюдением врачей. Чтобы выздороветь и прийти в форму ему потребуется время.

«Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — пояснил певец.

Онлайн-кассы уже отменили продажи билетов на все ближайшие концерты. Новые даты выступлений станут известны позднее. Зрители, которые уже купили билеты, могут их сдать.

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#Общество#Ирина Швецова#Концерты#Концерт#Дима Билан
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