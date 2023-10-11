Дима Билан отменил концерт в Тюмени из-за бронхита

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По словам Билана, он сейчас находится под наблюдением врачей. Чтобы выздороветь и прийти в форму ему потребуется время.
«Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога! Переезды и перелеты могут сильно усугубить ситуацию. Поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — пояснил певец.
Онлайн-кассы уже отменили продажи билетов на все ближайшие концерты. Новые даты выступлений станут известны позднее. Зрители, которые уже купили билеты, могут их сдать.