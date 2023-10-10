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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Посол РФ: Планов на эвакуацию россиян из Израиля нет

Посол РФ: Планов на эвакуацию россиян из Израиля нет

10 октября 2023, 17:52
Фото: Соцсети
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов считает преждевременными разговоры об эвакуации из Израиля российских граждан. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

На данный момент из Тель-Авива можно улететь в Россию 15-ю прямыми рейсами в разные города, сказал посол. «Но можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация», — не исключил Викторов возможной эвакуации.

Ранее сообщалось о нескольких сотен заявок от граждан РФ в Израиле, которые обращались в МИД РФ с просьбой об эвакуации. Многие из них напрямую звонят в российское посольство в Израиле и спрашивают о вывозных рейсах. Однако в МИД продолжают настаивать на том, что техническая возможность покинуть Израиль имеется. Так, две российские авиакомпании регулярно летают в Тель-Авив из Сочи и Минеральных вод.

Между тем, сегодня стало известно о том, что в Израиле только по официальным данным уже погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

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#Происшествия#Погибшие#Эвакуация#Израиль#Посол РФ#Тель-Авив#Рейсы
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