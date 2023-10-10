Посол РФ: Планов на эвакуацию россиян из Израиля нет

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
На данный момент из Тель-Авива можно улететь в Россию 15-ю прямыми рейсами в разные города, сказал посол. «Но можно иметь в голове и предусматривать организацию выездных рейсов, если этого потребует ситуация», — не исключил Викторов возможной эвакуации.
Ранее сообщалось о нескольких сотен заявок от граждан РФ в Израиле, которые обращались в МИД РФ с просьбой об эвакуации. Многие из них напрямую звонят в российское посольство в Израиле и спрашивают о вывозных рейсах. Однако в МИД продолжают настаивать на том, что техническая возможность покинуть Израиль имеется. Так, две российские авиакомпании регулярно летают в Тель-Авив из Сочи и Минеральных вод.
Между тем, сегодня стало известно о том, что в Израиле только по официальным данным уже погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро числятся пропавшими без вести.