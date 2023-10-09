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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Тюменка рассказала о жизни родственников в израильском Ашкелоне.

«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий

9 октября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Тюменка рассказала о жизни родственников в израильском Ашкелоне.

Тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий

О ходе вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной беспокоятся и в Тюмени. У многих горожан друзья или родственники оказались в самом центре военных действий. Тюменцы поделились с «Нашим городом» рассказом о том, каково находиться под обстрелом ракетных ударов.

«Это другая концепция жизни»

Родственники Анны имеют гражданство Израиля, туда они переехали жить около 5 лет назад. Брат тюменки живет в Нетании, что на 30 км севернее Тель-Авива, куда третий день прилетают ракеты из сектора Газа. Сестра девушки живет в Ашкелоне, располагающимся в 10 километрах от места пуска этих ракет.

«Сейчас мои родные в Ашкелоне. Рассказывают, что у них постоянные воздушные тревоги. Людям запрещено выходить из дома и открывать окна. Школы, разумеется, закрыты. Частично городская инфраструктура функционирует. Магазины работают, но прилавки пустые. Накануне бомба попала в больницу. Пациентов выписали, одних перевели в другие клиники, часть укрылась в подвале», — рассказала «Нашему городу» тюменка.

Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число израильтян, пострадавших из-за нападения боевиков ХАМАС, превысило 2 000. Вместе с тем сообщается о 400 погибших палестинцах. За последние 48 часов армией Израиля было мобилизовано 300 тысяч резервистов. В социальных сетях активно распространяются кадры обстановки в ночном Иерусалиме — на улицах начались столкновения. По заявлению постпреда Израиля при ООН, Тель-Авив исключает переговоры с ХАМАС о мире, задача заключается в уничтожении этого движения.

Из-за обстановки в стране Росавиация ввела ограничения на вылеты в аэропорты Израиля «до особых распоряжений». Несколько авиакомпаний, включая Red Wings, «Победа», «Аэрофлот», «Азербайджанские авиалинии», казахская Air Astana и другие, отменили прямые рейсы в страну.

«Но у моей семьи вопрос о том, чтобы уехать оттуда не стоит. Понимаете, там другая концепция жизни. Люди к такому формату привыкают. Там каждая квартира оборудована бронированными комнатами — мамат», — говорит Анна.

Девушка сообщает, что в Израиле и ранее время от времени срабатывала воздушная тревога. А потому, по словам Анны, люди уже привыкли, к тому, что нужно убежать в бомбоубежище или спрятаться.

«Я сейчас слежу за местными чатами. Народ настроен оптимистично. Поддерживают друг друга. Сдают кровь. Много сдают», — говорит тюменка.
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«На фестивале была знакомая — спаслась чудом»

Следит за новостями из Израиля и тюменка Ольга Г., которая также имеет гражданство этого государства. В 2018–2020 гг девушка получала образование в городе Беер-Шева.

«Город в котором я жила в 60 километрах от Газы, по местным меркам, это далеко. До нас ракеты за те два года долетали раза 3, если правильно помню, причем это было во время серьезного обострения в 2019 году», — говорит тюменка.

Тогда палестинцы выпустили более 200 ракет на Израиль в ответ на ликвидацию командира группировки «Исламский джихад» в палестинском секторе Газа, якобы готовившего крупный теракт. Израильские военные ответили авиаударами. Очередной конфликт закончился перемирием израильских властей и «Исламского джихада».

«Нас предупредили, рядом было бомбоубежище, учебу тогда отменили почти на неделю», — вспоминает Ольга.

Сейчас девушка активно читает израильские СМИ и находиться на связи с друзьями, которые остались там жить.

«Сердце разрывается. Сотни погибших, тысячи раненых. На музыкальном фестивале в Сдероте, где убили 250 мирных жителей, а 100 угнали в плен, была моя знакомая — спаслась чудом. Идёт мобилизация резервистов — очень многие мои знакомые, мужчины и девушки, сейчас на военных базах, ждут распределения. Я сейчас не там, но мое сердце болит за друзей, хочу чтоб все эти люди вернулись домой к своим семьям», — говорит девушка.
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«Шанс решить все раз и навсегда»

Об обстановке в Израиле рассказывал и уроженец Тюменской области Сергей, который переехал в Израиль в 2022 году. Он отмечает, что местный народ видит во всем происходящем «шанс раз и навсегда решить проблему с сектором Газа и террористами».

«Союзники нас полностью поддержали и никто „палки в колеса“ не ставит. Многие местные жители винят в случившемся политический кризис в стране — политики занимались дрязгами, а не защитой страны. Поэтому сейчас все в шоке и ярости. В недоумении — как спецслужбы могли „проворонить“ атаку таких масштабов», — отмечает Сергей.

Мужчина живет с семьей, супругой и 4-летней дочкой, немного севернее Тель-Авива, в 20 минутах от центра города. Но ракеты туда все равно долетают, хоть и реже. Он рассказал, что на днях ракета попала в парковку неподалеку от бывшего жилища семьи. Однако он также не планирует возвращаться с родными в Россию.

«Общее настроение — стереть сектор Газа с лица земли. Все верят в силу нашей армии и в победу в войне. В случае серьезной войны, если например Иран подключится, будем смотреть, куда эвакуироваться. У меня дочке 4 года, не вариант с ней на фронте жить. Но пока с оптимизмом сморим на все — уверены в нашей победе и ждем развязки», — отмечает Сергей.

Отметим, что около полугода назад состоялась военная операция Израиля «Щит и стрела» по уничтожению командования и инфраструктуры группировки «Исламский джихад». Тогда взаимные атаки завершились благодаря вмешательству Египта и представители палестинской группировки и Израиля договорились о прекращении огня.

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