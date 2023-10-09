«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий

Мужчина живет с семьей, супругой и 4-летней дочкой, немного севернее Тель-Авива, в 20 минутах от центра города. Но ракеты туда все равно долетают, хоть и реже. Он рассказал, что на днях ракета попала в парковку неподалеку от бывшего жилища семьи. Однако он также не планирует возвращаться с родными в Россию.