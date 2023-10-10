Итоги дня в Тюмени: исчезла вода, снос долгостроя, врачи не пускают мать к дочери

В областной столице продолжаются работы по сносу самого известного долгостроя. Строительство здания на перекрёстке улиц Герцена и Камышинской остановилось 21 год назад. А в 2019 году постройку суд признал самовольной и обязал застройщика снести ее в течение года. Однако за демонтаж так никто и не взялся, пока мэрия не заключила контракт с компанией «Градстрой». Подрядчик к работам на объекте приступил в апреле этого года, а завершить их полностью обещает к весне 2024 года.