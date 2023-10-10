Итоги дня в Тюмени: исчезла вода, снос долгостроя, врачи не пускают мать к дочери

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В Комарово подрядчик установил не те опоры освещения
Тюменские общественники требуют провести проверку мэрии и ее подрядчика, который установил в жилом районе вместо уличных опор — дворовые, более тонкие. Те конструкции, что стоят сейчас «качаются» от ветра, а в случае ДТП фонарь может свалиться и буквально убить пешехода или водителя. Поэтому в целях безопасности дорожного движения для уличного освещения используются более толстые, устойчивые опоры.
В администрации города частично с выводами активистов согласились, но отметили, что подрядчика поджимали сроки, а нужных конструкций на заводе-изготовителе не было. Тогда он нашел другие, схожие по всем характеристикам и согласовал их с мэрией. Нарушений нет, заверяют чиновники. Но с ними не согласны их оппоненты, которые уверены, что на замене опор подрядчик заработал неплохую сумму, сэкономив на их качестве.
Стало известно, когда в Тюмени снесут 20-летний долгострой
В областной столице продолжаются работы по сносу самого известного долгостроя. Строительство здания на перекрёстке улиц Герцена и Камышинской остановилось 21 год назад. А в 2019 году постройку суд признал самовольной и обязал застройщика снести ее в течение года. Однако за демонтаж так никто и не взялся, пока мэрия не заключила контракт с компанией «Градстрой». Подрядчик к работам на объекте приступил в апреле этого года, а завершить их полностью обещает к весне 2024 года.
Обмеление водохранилища может оставить тюменцев без воды
Жителей Тюмени продолжает беспокоить ситуация, связанная с обмелением рек. Сегодня стало известно, что в водохранилище у села Кулаково критически упал уровень воды. Местное население уверено, виной тому — обмеление Туры, но власти заверяют, ЧП — дело рук человека. В администрации Тюменского района пояснили, что кто-то украл задвижку водохранилища и повредил колодцы. Злоумышленников разыскивают. А на водохранилище проводятся ремонтные работы, которые продлятся до конца года.
Врачи перестали пускать мать к дочери, впавшей в кому после родов, из-за сообщений в СМИ
Врачи тюменской ОКБ №1 запретили родственникам навещать пациентку — жительницу Ишима, которая после кесарева сечения уже два месяца находится в коме. Хотя до недавнего времени мать и сестру пропускали к больной в реанимацию. Отношение медиков к женщинам изменилось после того, как они поделились своей историей с журналистами.