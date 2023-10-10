Тюменские врачи хотели запретить матери навещать дочь, впавшую в кому после родов

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам матери девушки, из-за фотографий в тюменских изданиях медработники получили выговор от начальства и хотели запретить посещать пациентку.
«На следующий день её пошла навестить сестра (она медик). Вот ей и сказали, что утром они получили взбучку от начальства», — рассказала женщина NEFT.
И добавила, что после этого стали скрывать информацию о лечении дочери — в больнице о девушке нет никаких данных.
Напомним, 25-летняя жительница Ишима впала в кому на два месяца после родов. Девушке было проведено в экстренном порядке кесарево сечение. После операции она провела два месяца под аппаратом ИВЛ. В настоящее время роженица дышит самостоятельно, но до сих пор не говорит, не может двигать руками и ногами. С ребенком все в порядке — сейчас малыш находится под опекой бабушки, матери ишимки.
Врачи предполагают, что состояние девушки могло ухудшиться и из-за сопутствующего заболевания (в медицинских документах указано, что у нее есть ДЦП).
Произошедшая ситуация находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. С целью установления всех обстоятельств случившегося следственным управлением СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.