nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Тюменские врачи хотели запретить матери навещать дочь, впавшую в кому после родов

Тюменские врачи хотели запретить матери навещать дочь, впавшую в кому после родов

10 октября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Врачи тюменской Областной клинической больницы № 1 пытались запретить посещать родственникам посещать 25-летнюю ишимку, впавшую в кому после родов. Как выяснилось, причиной тому стали публикации о произошедшем ЧП в СМИ.

По словам матери девушки, из-за фотографий в тюменских изданиях медработники получили выговор от начальства и хотели запретить посещать пациентку.

«На следующий день её пошла навестить сестра (она медик). Вот ей и сказали, что утром они получили взбучку от начальства», — рассказала женщина NEFT.

И добавила, что после этого стали скрывать информацию о лечении дочери — в больнице о девушке нет никаких данных.

Напомним, 25-летняя жительница Ишима впала в кому на два месяца после родов. Девушке было проведено в экстренном порядке кесарево сечение. После операции она провела два месяца под аппаратом ИВЛ. В настоящее время роженица дышит самостоятельно, но до сих пор не говорит, не может двигать руками и ногами. С ребенком все в порядке — сейчас малыш находится под опекой бабушки, матери ишимки.

Беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда
Узнать подробнее

Врачи предполагают, что состояние девушки могло ухудшиться и из-за сопутствующего заболевания (в медицинских документах указано, что у нее есть ДЦП).

Произошедшая ситуация находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. С целью установления всех обстоятельств случившегося следственным управлением СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Читайте также:
Тюмень избавят от знаменитого долгостроя к марту 2024 годаВ Тюмени устроят массовую вырубку деревьевСтоимость роллов в Тюмени вырастет на 20%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Врачи#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Операция#Александр Бастрыкин#Роды
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Вчера, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Вчера, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Вчера, 03:37
«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий
Вчера, 09:04
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Вчера, 06:17
«Прямо в люк с дрона упала бомба»: в зоне СВО погиб водитель БТР из Тюменской области
Вчера, 07:50