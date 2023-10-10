Тюменские врачи хотели запретить матери навещать дочь, впавшую в кому после родов

Напомним, 25-летняя жительница Ишима впала в кому на два месяца после родов. Девушке было проведено в экстренном порядке кесарево сечение. После операции она провела два месяца под аппаратом ИВЛ. В настоящее время роженица дышит самостоятельно, но до сих пор не говорит, не может двигать руками и ногами. С ребенком все в порядке — сейчас малыш находится под опекой бабушки, матери ишимки.