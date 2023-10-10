«Р***ые»: депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Решение о том, чтобы привлечь Казанцеву в ответственности было принято на комиссии по вопросу соблюдения депутатской этики областной думы 9 октября, об этом сообщают URA.RU со ссылкой на региональный парламент.
По мнению других депутатов, Тамара Казанцева нарушила часть 3 статьи 70 регламента Тюменской областной Думы — употребила в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц
Глава депутатской фракции КПРФ пояснила журналистам издания, что ей выдвинули претензию после выступления в рамках пятиминутки с сообщением об итогах участия КПРФ в выборах. Женщина объяснила, что руководству облдумы не понравились выражения «ручные» и «выдрессированные члены избирательных комиссий».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тамара Казанцева пожаловалась на решения избирательной комиссии.