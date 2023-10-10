«Р***ые»: депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

Депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева, по мнению комиссии по вопросу соблюдения депутатской этики, в ходе своего выступления употребила в речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, за что она теперь может понести наказание.