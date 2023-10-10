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Published Сегодня, 08:59

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Депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

«Р***ые»: депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

10 октября 2023, 08:59
Фото: Тюменская областная Дума.

Депутата тюменской облдумы накажут за использование неподобающих выражений

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева, по мнению комиссии по вопросу соблюдения депутатской этики, в ходе своего выступления употребила в речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, за что она теперь может понести наказание.

Решение о том, чтобы привлечь Казанцеву в ответственности было принято на комиссии по вопросу соблюдения депутатской этики областной думы 9 октября, об этом сообщают URA.RU со ссылкой на региональный парламент.

По мнению других депутатов, Тамара Казанцева нарушила часть 3 статьи 70 регламента Тюменской областной Думы — употребила в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц

Глава депутатской фракции КПРФ пояснила журналистам издания, что ей выдвинули претензию после выступления в рамках пятиминутки с сообщением об итогах участия КПРФ в выборах. Женщина объяснила, что руководству облдумы не понравились выражения «ручные» и «выдрессированные члены избирательных комиссий».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тамара Казанцева пожаловалась на решения избирательной комиссии.

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