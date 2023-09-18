«Пиво и насилие»: в магазине «Светлое и Темное» мужчина избил дерзкую покупательницу

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на улице Монтажников произошла потасовка между водителем Lada Priora и мотоциклистом. Конфликт разгорелся после произошедшего ДТП — водитель Lada врезался в мотоциклиста во время перестроения на другую полосу.