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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Поход в магазин за алкоголем закончился дракой между мужчиной и женщиной.

«Пиво и насилие»: в магазине «Светлое и Темное» мужчина избил дерзкую покупательницу

18 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Поход в магазин за алкоголем закончился дракой между мужчиной и женщиной.

В тюменском селе мужчина избил дерзкую покупательницу «Светлое и Темное»

В селе Падун Заводоуковского района поход в магазин за алкоголем закончился дракой между мужчиной и женщиной. После ряда оскорблений из уст дамы, мужчина пустил в ход кулаки.
Сюжет
Полиция

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как в одном из филиалов сети магазинов «Светлое и Темное» между двумя покупателями разразился скандал.

Сначала жительницы села Падун начала оскорблять одного из покупателей, за что ее начали жестоко избивать. К конфликту подключились местные сотрудники, которым пришлось сдерживать натиск разъяренных гостей магазина, крушивших все на своем пути.

В селе Падун Заводоуковского района поход в магазин "Светлое и Темное" за алкоголем закончился дракой между мужчиной и женщиной.
Видео: nashgorod.ru

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что этот инцидент в селе Падун произошел 9 сентября.

«Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ — „побои““, — сообщили изданию в полиции.

Представительство магазина пока не давало официальных комментариев по поводу произошедшего. Однако известно, что один из самых популярных алкомаркетов в селе часто становится центром стычек между местными жителями.

На источнике под Тюменью случилась массовая драка между охранниками и отдыхающими
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на улице Монтажников произошла потасовка между водителем Lada Priora и мотоциклистом. Конфликт разгорелся после произошедшего ДТП — водитель Lada врезался в мотоциклиста во время перестроения на другую полосу.

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