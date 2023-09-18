«Пиво и насилие»: в магазине «Светлое и Темное» мужчина избил дерзкую покупательницу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В распоряжении редакции оказалось видео, на котором запечатлено, как в одном из филиалов сети магазинов «Светлое и Темное» между двумя покупателями разразился скандал.
Сначала жительницы села Падун начала оскорблять одного из покупателей, за что ее начали жестоко избивать. К конфликту подключились местные сотрудники, которым пришлось сдерживать натиск разъяренных гостей магазина, крушивших все на своем пути.
В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что этот инцидент в селе Падун произошел 9 сентября.
«Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ — „побои““, — сообщили изданию в полиции.
Представительство магазина пока не давало официальных комментариев по поводу произошедшего. Однако известно, что один из самых популярных алкомаркетов в селе часто становится центром стычек между местными жителями.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на улице Монтажников произошла потасовка между водителем Lada Priora и мотоциклистом. Конфликт разгорелся после произошедшего ДТП — водитель Lada врезался в мотоциклиста во время перестроения на другую полосу.