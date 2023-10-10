Тюменские силовики открыли охоту на нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Преимущественно проверки проходят в заречной части Тюмени, а также расположенных рядом садовых обществах.
«Представители полиции стали чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
И добавил, что также рейды организованы в садовых обществам — там приезжие часто снимают дома из-за низкой стоимости аренды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мигрантам паспорта с российским гражданством теперь выдают в военкоматах. Вместе с выдачей документа также оформляется повестка о постановке на воинский учет.