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Тюменские силовики открыли охоту на нелегальных мигрантов

Тюменские силовики открыли охоту на нелегальных мигрантов

10 октября 2023, 08:27
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов организовывают массовые рейды по местам проживания мигрантов, с целью выявления нелегалов. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

Преимущественно проверки проходят в заречной части Тюмени, а также расположенных рядом садовых обществах.

«Представители полиции стали чаще появляться в районе так называемой „Нахаловки“, где потенциально может проживать большое количество нелегальных мигрантов. Работа в этом направлении идет», — сообщил инсайдер Ура.Ру.

И добавил, что также рейды организованы в садовых обществам — там приезжие часто снимают дома из-за низкой стоимости аренды.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мигрантам паспорта с российским гражданством теперь выдают в военкоматах. Вместе с выдачей документа также оформляется повестка о постановке на воинский учет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Нелегальные мигранты#Рейды
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