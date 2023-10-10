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В тюменском Ново-Патрушево произошла массовая драка.

«Был ли нож?»: в тюменском Ново-Патрушево произошла массовая драка

10 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
В тюменском Ново-Патрушево произошла массовая драка.

В тюменском Ново-Патрушево произошла массовая драка

В ночь с 7 на 8 октября группа молодых людей затеяла жесткую потасовку на улице Павла Шарова.
Сюжет
Драка

Драка началась со словесного конфликта, после чего в ход пошли кулаки. Одного из фигурантов кинули на землю и стали избивать, казалось, что у бьющего в руках находится колюще-режущее оружие, однако, как сообщили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, помощь врачей никому не понадобилась.

«Вызов поступил 2:22, прибытие бригады СМП 2:33. По приезде СМП пациент отказался от осмотра и медицинской помощи», — рассказали в департаменте.

О произошедшем уже известно и в УМВД по Тюменской области, правоохранители уже выезжали на место драки и установили личности всех участников конфликта, а также допросили их. Сейчас по данному факту проводится проверка после которой будут принято процессуальное решение.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменской школе № 94 конфликт между школьниками закончился массовой дракой с тяжелыми последствиями для одного из участников. ЧП произошло 4 октября на территории школы — в раздевалке.

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