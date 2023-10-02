Тюменец должен заплатить за драку, где его чуть не убили

Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между наподдавшим и пострадавшим. Эксперты решили, что урон здоровью не тяжкий. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.