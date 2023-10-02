Тюменец должен заплатить за драку, где его чуть не убили

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В настоящий момент у мужчина остались шрамы от драки, его счета заблокированы банком.
«На тот момент мы с мужем уже разводились, но он решил устроить сцену и напасть на меня с кулаками. Я была у себя на работе в общественной организации, отмечали с гостями 1 сентября, муж увидел меня в компании других мужчин и начал драку. Когда за меня заступился Евгений, супруг разбил бокал и нанес удары», — сообщила изданию NEFT Елена.
Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между наподдавшим и пострадавшим. Эксперты решили, что урон здоровью не тяжкий. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.