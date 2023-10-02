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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Здание суда в Тюмени

Тюменец должен заплатить за драку, где его чуть не убили

2 октября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Здание суда в Тюмени
Евгений Потрепалов несколько лет назад решил заступиться за женщину, на неё напал муж. Тюменец получил вред здоровью средней тяжести и долг за проведение экспертизы.
Сюжет
Драка

В настоящий момент у мужчина остались шрамы от драки, его счета заблокированы банком.

«На тот момент мы с мужем уже разводились, но он решил устроить сцену и напасть на меня с кулаками. Я была у себя на работе в общественной организации, отмечали с гостями 1 сентября, муж увидел меня в компании других мужчин и начал драку. Когда за меня заступился Евгений, супруг разбил бокал и нанес удары», — сообщила изданию NEFT Елена.

Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между наподдавшим и пострадавшим. Эксперты решили, что урон здоровью не тяжкий. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.

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#Общество#Александр Мязин#Драка#Новости тюмени#Дела судебные
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