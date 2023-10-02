500 тысяч рублей смог отсудить житель Ишима у бывшего работодателя

Он находился на лечении в стационаре и поликлинике несколько месяцев и из-за плохого состояния здоровья вынужден был уволиться с работы. После выздоровления Александр пожал иск и заявил, что оценивает моральный ущерб в 700 000 рублей, учитывая характер и тяжесть полученной травмы, а также продолжительность болезни. Однако представитель ответчика просил отказать в полном объеме, утверждая, что несчастный случай произошел по вине самого Александра, который нарушил технологию работ и правила безопасности.