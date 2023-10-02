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500 тысяч рублей смог отсудить житель Ишима у бывшего работодателя

500 тысяч рублей смог отсудить житель Ишима у бывшего работодателя

2 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Изначально работник ишимской компании, получивший травму на производстве, заявлял, что требует 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако работодатель в лице компании МУП «Коммунальщик», вовсе отказывался платить.
Сюжет
Суд

Ишимец Александр работал на предприятии МУП «Коммунальщик» Ишимского муниципального района Тюменской области с 1 сентября 2011 года. 26 января 2018 года, в ходе проверки состояния сетей, произошел несчастный случай — Александр получил перелом грудного отдела позвоночника.

Он находился на лечении в стационаре и поликлинике несколько месяцев и из-за плохого состояния здоровья вынужден был уволиться с работы. После выздоровления Александр пожал иск и заявил, что оценивает моральный ущерб в 700 000 рублей, учитывая характер и тяжесть полученной травмы, а также продолжительность болезни. Однако представитель ответчика просил отказать в полном объеме, утверждая, что несчастный случай произошел по вине самого Александра, который нарушил технологию работ и правила безопасности.

Все же суд пришел к выводу, что работник всегда находится в более незащищенном положении в рабочих отношениях, и учел, что нарушение правил безопасности было вынужденной мерой. В результате МУП «Коммунальщик» было взыскано в пользу Александра — бывшего работника, сумма компенсации составила 500 000 рублей.

Добавим, что истец также вправе подать гражданский иск, в котором может заявить компенсацию средства, потраченных на лечение, а также простой в работе, следовательно и в заработке.

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