«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах

Так, в клуб на улице Челюскинцев намеревалась войти компания из 4 человек — две девушки и два парня. Охранника не устроило их состояние и он оказался пускать их в зал. После этого в ход пошли оскорбления, а после — кулаки. Сначала преграждающего путь мужчину начал бить один тюменец, а следом подключился второй. После звонка очевидцев, подключились сотрудники полиции.