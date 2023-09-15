«Разбитые лица и сердца»: ТОП-5 самых ярких происшествий в тюменских клубах и барах

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Красотка в баре на Минской сумела очаровать сразу двух мужчин, которые были готовы предпринимать решительные действия для покорения тюменки. Сначала оба претендента на сердце дамы были галантными и желали лишь пригласить прелестницу на танец. Но в момент, когда они осознали, что являются конкурентами, манеры, как говорится, «вышли из чата».
Один из мужчин, охваченный негативными эмоциями, без лишних разговоров начал избивать второго. После схватки в дежурную часть отдела полиции № 4 города Тюмени поступило сообщение из больницы, куда попал избитый ухажер. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
«В день происшествия оба мужчины отдыхали в кафе по улице Минская. Мужчинам понравилась одна девушка и они не смоги решить кто пригласит ее на танец. Не справившись с эмоциями, злоумышленник начал избивать потерпевшего», — сообщили в УМВД по Тюменской области.
После происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. И также в ту ночь девушка уехала из заведения в одиночестве.
Суждение о том, что только мужчины бывают излишне агрессивны и затевают драки — ошибочно. Женщины в Тюмени дерутся нисколько не хуже и вполне способны на тяжкие телесные. Так, к ночному клубу на улице Мельникайте вызвали скорую для избитой тюменки.
Потасовка завязалась между незнакомыми между собой дамами старше 35 лет. Когда врачи и силовики начли расспрашивать женщин о причинах драки, обе не смогли ничего вспомнить.
«Поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась местная жительница 1985 года рождения с травмой головы. Сотрудники полиции установили личность подозреваемой и доставили 47-летнюю тюменку в отдел полиции», — сообщили в УМВД по Тюменской области.
По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Не стоит забывать о том, что на входе во многие заведения установлен фэйсконтроль и охранники достаточно строго оценивают внешний вид и состояние потенциальных гостей. Ожидаемо, что подвыпившим тюменца не особо нравится, когда им отказывают в продолжении торжества, а потому наступает время насилия.
Так, в клуб на улице Челюскинцев намеревалась войти компания из 4 человек — две девушки и два парня. Охранника не устроило их состояние и он оказался пускать их в зал. После этого в ход пошли оскорбления, а после — кулаки. Сначала преграждающего путь мужчину начал бить один тюменец, а следом подключился второй. После звонка очевидцев, подключились сотрудники полиции.
В итоге было заведено дело на скандалистов, а охранника уволили, так как в ходе драки он превысил свои должностные полномочия и дал сдачи обидчику.
Еще одна дамская драка произошла у клуба на улице Осипенко. О конфликте стало известно после того, как одна из участниц поделилась фотографиями с синяками на лице в своих социальных сетях. Она заявила, что на нее «какие-то неадекватные бабы накинулись».
Однако «Наш город» решил узнать мнение второй стороны конфликта. Другая участница драки сообщила, что ее оппонентка начала вести с ней весьма дерзкий диалог.
«Мы выходим из клуба, стоит эта девушка с подругой. Она начала до нас докапываться, мол, чего вы тут стоите. Я подошла к ним, чтобы попросить их перестать это делать. Они начали на меня лаять. Спустилась моя подруга и мы стали говорить вчетвером. И тут одна из этих девочек говорит другой: „доставай нож“, после чего обе смеются», — рассказывает участница неприятного события Ирина И. (имя изменено).
После этих слов между девушками завязалась драка с пощечинами, к которой также подключились мужчины, начавшие заступаться за девочек.
После инцидента девушка с синяками написала заявление в полицию, сотрудники правоохранительных органов установили личности всех участников конфликта, но позже заявление было отозвано.
Еще одна массовая драка произошла рядом с увеселительным заведением на улице Широтной. Несколько гостей заведения планировали уехать домой, но водитель не справился с управлением и столкнулся с несколькими припаркованными автомобилями, а после снес забор.
На почве аварии, молодые люди, сидевшие в автомобиле, подрались. Досталось и пассажирке, которую сбросили с лестницы и избили. На происходящее обратили внимание местные жители, осле чего на место прибыла полиция и всех фигурантов увезли в отделение полиции.
А потому, отправляясь на тусовку в тюменские заведения, стоит быть особенно осторожным. Не стоит связываться с пьяными людьми и вступать в конфронтации, иначе веселье может закончится уголовным делом.